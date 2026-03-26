Česko má nového vládního zmocněnce pro digitalizaci

Jan Sedlák
Dnes
Digitální Česko 2026 - Lukáš Klučka - digitalizace - ministerstv Autor: Institut pro politiku a společnost

Česko už má opět vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Stal se jím Lukáš Klučka, který působí jako náměstek na ministerstvu vnitra. Nedávno na sebe upozornil mimo jiné tím, že odvolal Jana Ďoubala, ředitele státního IT podniku NAKIT.

Klučka naváže na krátké, zhruba dvouměsíční působení Roberta Králíčka. Ten na funkci zmocněnce rezignoval s tím, že toto působení nejde skloubit s prací v poslanecké sněmovně. Tématům kolem digitalizace se má nadále věnovat jako poslanec.

Klučka absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně. Hned poté v roce 2014 nastoupil na ministerstvo vnitra, kde zastával pozici vedoucího oddělení a zástupce ředitele odboru projektového řízení. Posléze zamířil na ministerstvo obrany, kde byl náměstkem a ředitele odboru dotací a obranných organizací. Mezi roky 2022 až 2025 pracoval pro poradenskou společnost Ernst & Young jako manažer digitální transformace a technologických informací a jako lídr pro bezpečnost.

Vnitro pod aktuálním náměstkováním Klučky zveřejnilo změny ve svém fungování: v rámci reorganizace k 1. dubnu 2026 vzniká z dosavadního oddělení kybernetické bezpečnosti nový odbor kybernetické bezpečnosti, mění se organizační struktura sekce informačních a komunikačních technologií a odbor komunikace přijde o pět tabulkových míst. Podle úřadu změny reagují „… především na funkční problémy v sekci informačních a komunikačních technologií.“

Klučka nedávno uvedl, že v digitalizaci Česka dostane přednost 22 projektů, vybrat je má Rada vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem. Zmocněnec spadá přímo pod Úřad vlády a premiéra.

Státní IT podnik NAKIT má nového dočasného ředitele, chystá se výběrové řízení Přečtěte si také:

Státní IT podnik NAKIT má nového dočasného ředitele, chystá se výběrové řízení

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Claude ve firmách získává na popularitě

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Netflix v Česku znovu zdražuje

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

