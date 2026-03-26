Česko má nového vládního zmocněnce pro digitalizaci

Česko už má opět vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Stal se jím Lukáš Klučka, který působí jako náměstek na ministerstvu vnitra. Nedávno na sebe upozornil mimo jiné tím, že odvolal Jana Ďoubala, ředitele státního IT podniku NAKIT.
Klučka naváže na krátké, zhruba dvouměsíční působení Roberta Králíčka. Ten na funkci zmocněnce rezignoval s tím, že toto působení nejde skloubit s prací v poslanecké sněmovně. Tématům kolem digitalizace se má nadále věnovat jako poslanec.
Klučka absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně. Hned poté v roce 2014 nastoupil na ministerstvo vnitra, kde zastával pozici vedoucího oddělení a zástupce ředitele odboru projektového řízení. Posléze zamířil na ministerstvo obrany, kde byl náměstkem a ředitele odboru dotací a obranných organizací. Mezi roky 2022 až 2025 pracoval pro poradenskou společnost Ernst & Young jako manažer digitální transformace a technologických informací a jako lídr pro bezpečnost.
Vnitro pod aktuálním náměstkováním Klučky zveřejnilo změny ve svém fungování: v rámci reorganizace k 1. dubnu 2026 vzniká z dosavadního oddělení kybernetické bezpečnosti nový odbor kybernetické bezpečnosti, mění se organizační struktura sekce informačních a komunikačních technologií a odbor komunikace přijde o pět tabulkových míst. Podle úřadu změny reagují „… především na funkční problémy v sekci informačních a komunikačních technologií.“
Klučka nedávno uvedl, že v digitalizaci Česka dostane přednost 22 projektů, vybrat je má Rada vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem. Zmocněnec spadá přímo pod Úřad vlády a premiéra.