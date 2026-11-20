Nejrychleji rostoucí technologickou firmou střední Evropy je litevská společnost. Česko tím po pěti letech přišlo o prvenství v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 Central Europe. Změna nastala také v počtu zastoupených firem ve sledované padesátce nejrychlejších: Českou republiku po dvou letech předstihlo Polsko, které má v hlavní padesátce 11 společností, zatímco tuzemské firmy se objevují desetkrát.
V první desítce má nicméně Česko ze všech zemí nejvíce zástupců. Nejsilnější takovou společností, která obsadila druhé místo v regionu, se stala firma Alaskan Fisherman s růstem 9 667 %. Její byznys stojí na prodeji divokých ryb z Aljašky prostřednictvím předplatitelské platformy. Technologie a data jí pomáhají řídit obchodní model, který je kvůli sezónnosti a nepředvídatelnosti úlovků poměrně komplikovaný, a předem plánovat objem výlovů divokých lososů a tresek. Výsledkem je přes milion doručených porcí. Podle šéfa firmy Dana Erlebacha růst stojí víc na datech a logistice než na samotném rybolovu.
V první desítce jsou dále české firmy Ullmanna na pátém místě (v procentech růst 3,8 tisíce), Dronetag jako devátý (1,6 tisíce) a Oddin.gg na desátém místě (1,5 tisíce), který získal titul nejrychleji rostoucí společnosti loni a předloni.
Ullmanna vyvíjí kamerové systémy s umělou inteligencí pro zemědělské stroje, které dokážou rozeznat jednotlivé rostliny a cíleně odstraňovat plevel. Dronetag se zaměřuje na detekci a identifikaci dronů, jeho zařízení používají úřady, záchranáři i správci kritické infrastruktury. Oddin.gg dodává technologie pro esport, od kurzů přes data po řízení rizik.
Celkové prvenství získalo Pulsetto z Vilniusu, které vyrábí nositelné zařízení stimulující bloudivý nerv a zaměřuje se na zvládání stresu a zlepšení spánku. Za čtyři roky zvýšilo provozní výnosy o 20 679 %. Je to společnost, která loni vyhrála kategorii Companies to Watch určenou mladším firmám. Průměrný růst provozních výnosů letošní padesátky dosáhl 1 640 %, oproti loňským 1 219 %.
Už loni analytici Deloitte upozorňovali, že české technologické firmy ztrácejí náskok před konkurencí z okolních zemí. Podíl českých firem na celé padesátce se během pěti let snížil z 38 na 28 procent. Jiří Sauer, garant programu Technology Fast 50 CE a EMEA, přesto nyní komentuje, že Česko má řadu firem, které dokážou rok co rok růst rychlým tempem a umísťují se vysoko. „V tom české firmy v regionu dlouhodobě patří k nejsilnějším a letos to ukázaly v hlavním žebříčku, v Companies to Watch a zejména v AI Value Driver,“ dodává.
Companies to Watch pro mladší technologické společnosti vyhrálo brněnské herní studio Terahype, které vyvíjí mobilní hry. Ocenění AI Value Driver za měřitelný přínos generativní umělé inteligence získala Maia Labs, jejíž technologie pomáhá lékařům při kolonoskopii rozpoznávat podezřelé nálezy a automaticky připravovat lékařské zprávy.
V kategorii Impact Stars, která hodnotí také společenský a ekologický přínos, uspěl zdravotnicko-technologický Carebot, fintech Flowpay, Tropic Square, který vyvíjí bezpečnostní čipy, mladý startup Viola, který díky technologiím propojuje rodiny seniorů s ověřenými pečovateli, a bezpilotní letoun Zuri.