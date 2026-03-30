Český AI zdravotnický systém Carebot míří do největší nemocnice v Hanoji

Český healthtech startup Carebot podepsal memorandum o spolupráci s Bach Mai Hospital, největší nemocnicí v Hanoji a jedním z předních vietnamských výzkumných pracovišť. Dohoda počítá s implementací AI systému Carebot do klinické praxe.
Carebot se specializuje na AI analýzu medicínských snímků. Začal se rozšiřovat s produktem AI detekce abnormalit na rentgenových snímcích plic, v této oblasti v první polovině loňska AI v rámci studie v devíti českých nemocnicích analyzovala přibližně sto tisíc snímků, identifikovala přes 16 tisíc abnormalit a odhalila 56 nově diagnostikovaných nádorů hrudníku. Startup od té doby rozšířil portfolio o detekci kostních fraktur, CT hlavy a plic, měření skeletu i podporu při hodnocení mamografií.
V Evropě Carebot podle svého vyjádření pomáhá stovkám nemocnic. Vedle Česka působí na Slovensku, v Německu nebo Řecku. Memorandum s Bach Mai Hospital je zatím největším veřejně oznámeným krokem mimo evropský trh.