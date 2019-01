 »  Česko bude mezi nejinovativnějšími zeměmi Evropy, říká další vládní strategie

Jan Sedlák

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) před pár dny schválila Inovační strategii České republiky 2019–2030. Podle ní by se Česko „do roku 2030 mělo zařadit mezi nejinovativnější země Evropy.“ Společně s tím byla představena nová komunikační značka Czech Republic: The Country For The Future.

Dokument i přes oficiální oznámení o schválení nebyl vládou veřejně zasílán, nyní už je každopádně k dispozici a prohlédnout si ho lze zde (PDF).

Strategie má pět hlavních oblastí, konkrétně tyto: financování a hodnocení výzkumu a vývoje, inovační a výzkumná centra, národní start-up a spin-off prostředí, polytechnické vzdělávání, digitalizace, mobilita a stavební prostředí, ochrana duševního vlastnictví, chytré investice a chytrý marketing.

Na Dokumentu se podíleli zástupci vlády, státního sektoru obecně, vysokých škol a také soukromý sektor. Konzultace například dodaly ICT firmy Cisco, IBM, Adastra Group nebo Siemens.

Je zde tedy další z inovačních a digitalizačních strategií, v jejichž chrlení je Česko přeborníkem. To poznamenává i nový dokument, který ale (opět) slibuje vše změnit a dělat věci „jinak“. „Málokterá země disponuje takovým množstvím strategických dokumentů jako Česká republika. Problém bohužel spočívá v tom, že se jimi nikdy příliš neřídila. Politická nechuť, neztotožnění se s cíli, resortismus, přílišná komplikovanost akčních plánů a nízká realizační schopnost těch, co za ně odpovídají, jsou hlavními důvody, proč naše vize zůstávají obvykle jen na papíře,“ opakuje zpráva již známé věci.

Jedním z kroků, které strategie obsahuje, je navýšení investic do výzkumu a vývoje. Dnes tyto výdaje činí 1,79 procenta HDP (60 procent dává soukromý sektor, zbytek vláda a EU). Do roku 2020 se má podíl dostat na dvě procenta a v roce 2030 už to mají být tři procenta.

Změnit se má také přístup ke vzdělání: „Změna systému polytechnického vzdělávání: důraz na kreativitu, badatelské přístupy, technickou představivost, logické a kritické myšlení, řešení problémů, vyhodnocování informací, projektově zaměřenou výuku založenou na znalostním základu přírodních věd a matematiky.“

Opět se připomíná státní podpora startupů. V rámci CzechInvestu tak například má vzniknout Národní agentura pro podporu startupů. Českomoravská záruční a rozvojová banka má zase vytvořit programy pro financování začínajících projektů.

Dále nechybí podpora pro umělou inteligenci a vybudování centra excellence, investiční pobídky pro práci s přidanou hodnotou, koncepce pro ochranu duševního vlastnictví nebo vybudování marketingového týmu, který „bude systematicky zavádět nové prvky komunikace ČR napříč resorty, výzkumnými organizacemi a podniky.“