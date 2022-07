Česko-slovenský nástroj na monitoring webů Better Stack získal investici 450 milionů

Autor: Better Stack

Další lokální startup v krátkém sledu získává investici v řádech stovek milionů. Česko-slovenský Better Stack v rámci series A posbíral 18,6 milionu dolarů, tedy zhruba 450 milionů korun.

Investiční kolo vedl fond Creandum (Spotify, Klarna, Bolt) s přispěním Susa Ventures, K5 Global, Credo Ventures a dalšími. Skupina investorů v minulosti vkládala peníze do firem jako Uber, Airbnb, Coinbase, Robinhood, Stripe a dalších. Z jednotlivců přispěl třeba zakladatel Neo4j.

Better Stack umožňuje monitoring dostupnosti, stavů a změny webových služeb. Nástroj používá 1400 firem a 70 tisíc vývojářů a aktuálně ho vyvíjí 14 lidí. Mezi zákazníky jsou Rohlík, ESET, Sygic, Český rozhlas, Time Magazine, Accenture, Decathlon, Huawei, Redis, IBM a další.

“Better Stack v jedné platformě kombinuje monitoring webů, logging, správu incidentů a technických výpadků a takzvané stavové stránky (jako je například status.time.com). Produkt je revoluční díky open source databázi ClickHouse, na níž je vše postaveno. Proto je Better Stack násobně levnější a až stokrát rychlejší alternativou oproti konkurenci. Používání produktu vyžaduje pouze znalost jazyka SQL, který je intuitivní pro týmy vývojářů a zásadně usnadňuje osvojení ve všech větších firmách. Kromě rychlosti a ceny Better Stack oproti současným nástrojům umožňuje jednodušší spolupráci mezi vývojáři, podobně jako populární grafický editor Figma,” shrnuje Better Stack.

Za startupem stojí Juraj Masár a Veronika Kolejaková. Masár už založil a prodal dva startupy Prizeo a Represent.com.