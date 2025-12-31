Český hit Kingdom Come 2 je mezi nejprodávanějšími hrami roku na Steamu

Česká historická hra Kingdom Come: Deliverance 2 závěrem roku zaznamenala několik úspěchů. Byla nominována mezi nejlepší díla na The Game Awards (nevyhrála, ale i tak jde o značný úspěch), stala se titulem roku časopisu PC Gamer, odnesla první místo za nejlepší game design v rámci Grand Game Awards nebo byla kanálem Digital Foundry zařazena mezi nejlépe optimalizované hry pro PC. Další ocenění ještě mohou přijít. Středověké RPG se zároveň dostalo mezi nejprodávanější hry na Steamu, největším digitálním herním obchodě pro PC.
Valve jakožto vlastník Steamu nezveřejňuje přesná čísla a pořadí prodejů. České dílo se každopádně letos dostalo do takzvané platinové kategorie, tedy těch vůbec komerčně nejúspěšnějších titulů.
Mezi nejprodávanější nově vydané hry na Steamu kromě Kingdom Come 2 patří Arc Raiders, Dune: Awakening, EA Sports FC 26, Hollow Knight: Silksong, Battlefield 6, Civilization 7, Schedule 1, Elden Ring Nightreign, Borderlands 4, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a Monster Hunter Wilds.
Nejvíce kopií KC:D2 se prodalo začátkem roku během vydání, což je v rámci prodejního cyklu her běžné. Prodeje byly opět výrazně nakopnuty v prosinci, kdy na Steamu začaly předvánoční a novoroční slevy. “KC:D2 prodalo nejvíce kopií od prvního měsíce,” informoval Daniel Vávra, spoluzakladatel Warhorse Studios.
Jak jsme psali v listopadu, Kingdom Come 2 se v té době prodaly čtyři miliony kopií, takže se titul prodává rychleji než jednička (ta celkově dala asi osm milionů). Dá se očekávat, že čísla dále porostou, a to i k přihlédnutí ke třem vydaným placeným rozšířením (DLC).
Druhý díl středověkého RPG nyní patří mezi klíčová aktiva vydavatelské skupiny Embracer. Ta se po nevydařených byznysových krocích dostala do problémů a právě Warhorse v posledním finančním roce finančně vypomohli. České studio svému majiteli poskytlo půjčku ve výši 25 milionů dolarů, přes půl miliardy korun. Je to velká část z posledního zisku, který se dostal nad miliardu, a to při celkových tržbách 2,7 miliardy korun.