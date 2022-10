Český rozhlas bude mít stálého zpravodaje na Ukrajině

Autor: Benedikt Renč

Zkušený novinář Martin Dorazín bude stálým zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu na Ukrajině. Oceňovaný novinář a rozhlasový zpravodaj na Balkáně, v Rusku a v Polsku strávil na Ukrajině během válečného konfliktu více než pět měsíců. Jeho reportáže vysílaly kromě Českého rozhlasu Radiožurnál a Českého rozhlasu Plus i zahraniční rozhlasové stanice v rámci Evropské vysílací unie.





Jeho sídlem v prvním roce působení bude město Dnipro, poté se pravděpodobně přesune do Kyjeva. Český rozhlas počítá s tím, že bude na Ukrajině dlouhodobě. Návrat zpravodaje do Ruska není kvůli politické situaci v současné době reálný.





„Současná situace na Ukrajině je velice komplikovaná. Český rozhlas reagoval na vpád ruských vojsk velmi rychle speciálním vysíláním. I nadále se bude snažit přinášet kompletní aktuální zpravodajství ze všeho důležitého dění na Ukrajině. Věřím, že osobnost jednoho z našich nejzkušenějších zahraničních zpravodajů Martina Dorazína je zárukou toho, že naše zpravodajství bude stále objektivní a aktuální,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Český rozhlas dále posílí tým ekonomického zpravodajství, do kterého od 1. listopadu nastupuje redaktorka Jana Klímová. Do rozhlasu se vrací z Hospodářských novin. „Největší předností Jany je to, že dokáže složitá ekonomická témata srozumitelně vysvětlovat posluchačům. A to nejen na zpravodajských stanicích, ale i třeba na Českém rozhlase Dvojka. Zároveň bude mít svůj autorský pořad na stanicích Radiožurnál i Český rozhlas Plus,“ dodal ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.

Martin Dorazín vystudoval Gymnázium ve Valašském Meziříčí a absolvoval vysokoškolská studia oboru společenské vědy v Rusku. Strávil řadu let na cestách po Balkáně, pracoval jako zvláštní zpravodaj na Slovensku a v bývalé Jugoslávii. V letech 2005–2009 byl rozhlasovým zpravodajem v Polsku a v Pobaltí, poté na Balkáně, v Libyi a v Moskvě, od roku 2019 ve Varšavě. Spolu s Vítem Pohankou byl v roce 2014 v Doněcku na východní Ukrajině zadržen proruskými separatisty. V polovině ledna letošního roku odjel z Varšavy na Ukrajinu, kde sledoval začátky války. V roce 2016 obdržel Cenu Karla Havlíčka Borovského.

Jana Klímová vystudovala Vysokou školu zemědělskou. Novinařině se věnuje od začátku devadesátých let. Zabývala se řadou velkých kauz v oblasti českého podnikání a politiky. Prošla redakcemi Zemských novin, Hospodářských novin, MF Dnes, Respektu a Českého rozhlasu Radiožurnál, kde pracovala jako členka investigativního týmu a analytička. V Hospodářských novinách naposledy zastávala funkci zástupkyně šéfredaktora. Je držitelkou novinářské Ceny Karla Havlíčka Borovského a Ceny Ferdinanda Peroutky.