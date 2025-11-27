Český rozhlas posiluje připravenost na krizové vysílání a výpadky proudu

Český rozhlas zintenzivňuje přípravy na vysílání v mimořádných situacích s cílem zajistit informovanost veřejnosti i v okamžicích, kdy selžou standardní komunikační kanály, jako jsou mobilní sítě nebo internet. Veřejnoprávní médium tímto krokem reaguje na nepředvídatelnost událostí typu povodní, pandemií či rozsáhlých výpadků elektrické energie.
Podle generálního ředitele Reného Zavorala potřebují lidé v mimořádných situacích nejen vodu nebo potraviny, ale také spolehlivé informace. Připomněl, že je Český rozhlas poskytoval při pandemii koronaviru, povodních nebo nedávném blackoutu. Nedávno vydaná krizová brožura Ministerstva vnitra ostatně občanům doporučuje, aby měli po ruce rádio na baterie.
Zásadní složkou připravenosti je technické zabezpečení, které má garantovat kontinuitu vysílání i při selhání distribuční sítě. Systém je nastaven na automatický přechod mezi zdroji energie tak, aby nedošlo k výpadku signálu. „Nejprve se využívají UPS zdroje, které okamžitě přebírají zátěž a udrží klíčové technologie v chodu. Jde o překlenutí krátkého výpadku a čas potřebný k nastartování záložních motorů. Následně se zapojují dieselagregáty, schopné dlouhodobě dodávat elektřinu pro vysílací pracoviště i technologické zázemí,“ přiblížil technický ředitel Karel Zýka.
Vedle stacionárních záloh rozhlas investuje také do vybavení reportérských vozů, které disponují bateriovými úložišti, ochrannými pomůckami a technologiemi pro přenos dat a vysílání nezávislými na mobilní síti. Opatření se netýkají pouze technologií, ale také organizačních procesů nebo školení zaměstnanců, na kterém rozhlas spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému.
Ředitel zpravodajství Ondřej Suchan upozornil, že instituce aktuálně pracuje se scénáři pro 22 typů mimořádných událostí. Rozhlas je připraven přejít na nepřetržité speciální vysílání ve kteroukoliv denní i noční hodinu. Reportéry v terénu v nadcházejícím období čeká školení zaměřené na obsluhu nové techniky i na poskytování první pomoci.
Projekt v divizi zpravodajství koordinuje Martin Pařízek, vedoucí vědecké redakce. Má dlouholeté zkušenosti z terénu a patří mezi jednoho z autorů dokumentárních sérií o práci složek integrovaného záchranného systému. Společně s kolegy pracují na přípravě vybavení pro vysílání v náročných podmínkách a technologií pro udržení spojení.