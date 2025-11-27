Lupa.cz  »  Český rozhlas posiluje připravenost na krizové vysílání a výpadky proudu

Český rozhlas posiluje připravenost na krizové vysílání a výpadky proudu

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Krizové vysílání Českého rozhlasu Autor: Český rozhlas
Vybavení pro krizové vysílání rozhlasových reportérů v terénu

Český rozhlas zintenzivňuje přípravy na vysílání v mimořádných situacích s cílem zajistit informovanost veřejnosti i v okamžicích, kdy selžou standardní komunikační kanály, jako jsou mobilní sítě nebo internet. Veřejnoprávní médium tímto krokem reaguje na nepředvídatelnost událostí typu povodní, pandemií či rozsáhlých výpadků elektrické energie.

Podle generálního ředitele Reného Zavorala potřebují lidé v mimořádných situacích nejen vodu nebo potraviny, ale také spolehlivé informace. Připomněl, že je Český rozhlas poskytoval při pandemii koronaviru, povodních nebo nedávném blackoutu. Nedávno vydaná krizová brožura Ministerstva vnitra ostatně občanům doporučuje, aby měli po ruce rádio na baterie.

Zásadní složkou připravenosti je technické zabezpečení, které má garantovat kontinuitu vysílání i při selhání distribuční sítě. Systém je nastaven na automatický přechod mezi zdroji energie tak, aby nedošlo k výpadku signálu. „Nejprve se využívají UPS zdroje, které okamžitě přebírají zátěž a udrží klíčové technologie v chodu. Jde o překlenutí krátkého výpadku a čas potřebný k nastartování záložních motorů. Následně se zapojují dieselagregáty, schopné dlouhodobě dodávat elektřinu pro vysílací pracoviště i technologické zázemí,“ přiblížil technický ředitel Karel Zýka.

Vedle stacionárních záloh rozhlas investuje také do vybavení reportérských vozů, které disponují bateriovými úložišti, ochrannými pomůckami a technologiemi pro přenos dat a vysílání nezávislými na mobilní síti. Opatření se netýkají pouze technologií, ale také organizačních procesů nebo školení zaměstnanců, na kterém rozhlas spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému.

Ředitel zpravodajství Ondřej Suchan upozornil, že instituce aktuálně pracuje se scénáři pro 22 typů mimořádných událostí. Rozhlas je připraven přejít na nepřetržité speciální vysílání ve kteroukoliv denní i noční hodinu. Reportéry v terénu v nadcházejícím období čeká školení zaměřené na obsluhu nové techniky i na poskytování první pomoci.

Projekt v divizi zpravodajství koordinuje Martin Pařízek, vedoucí vědecké redakce. Má dlouholeté zkušenosti z terénu a patří mezi jednoho z autorů dokumentárních sérií o práci složek integrovaného záchranného systému. Společně s kolegy pracují na přípravě vybavení pro vysílání v náročných podmínkách a technologií pro udržení spojení.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Proč přichází éra suverénních datových center?

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).