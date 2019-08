 »  Český rozhlas přejmenuje pražskou stanici Regina

Filip Rožánek

Pražská regionální stanice Českého rozhlasu změní název. Digitální a internetové vysílání ČRo Regina DAB Praha se od 1. října přejmenuje na ČRo Rádio DAB Praha. Změnu schválila Rada Českého rozhlasu.

Důvod pro změnu vysvětlil ředitel regionálního vysílání Jan Menger: „Nejedná se o přeformátování stanice, ale víceméně jen o změnu názvu. Chceme jí dopřát další vývoj, tak jsme si udělali nějaké průzkumy. Má posluchače primárně ve věku 25–40 let a tuto mladší generaci už úplně nepřitahuje název Regina, pro mnoho z nich je to určitá překážka. Mají pod tímto názvem představu, že je to rádio pro babičky.“

ČRo Regina DAB Praha vznikla v roce 2014 transformací původní analogové stanice ČRo Regina, která svou frekvenci předala stanici ČRo Plus. Zaměřila se na mladší posluchače. Formát stanice se ani po přejmenování nebude měnit, hudebně nabídne hity posledního roku až maximálně deseti let. Poměr hudby a slova je 80 ku 20 procentům. Slogan je „Hity, doprava, informace“.

Do budoucna se ČRo Rádio DAB Praha zaměří také na zlepšení svého webu a propagaci obsahu na sociálních sítích. O vysílání stanice se stará 10 lidí, její roční rozpočet je 8,5 milionu korun.