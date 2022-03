Český rozhlas stahuje z Moskvy svou zpravodajku

Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu Ivana Milenkovičová přerušila své působení v Rusku. Veřejnoprávní médium se o víkendu rozhodlo, že ji stáhne z Moskvy, protože nově přijaté ruské zákony představují pro novináře příliš velké riziko.

Český rozhlas tak následuje rozhodnutí mnoha světových redakcí, které působení v Rusku v posledních dnech přerušily nebo zcela ukončily (podrobněji píšeme zde).

Novela ruského trestního zákoníku umožňuje poslat do vězení až na 15 let toho, kdo by šířil „lživé zprávy“ o ruské armádě nebo diskreditoval ozbrojené síly. O ruských vojácích na Ukrajině je možné informovat jen na základě oficiálních sdělení ministerstva obrany a nesmí se používat slovo „válka“ nebo „invaze“.

Česká televize svého zpravodaje Karla Rožánka v zemi zatím ponechá, situaci zkoumá.