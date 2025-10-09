Lupa.cz  »  Český rozhlas získal mezinárodní certifikát důvěryhodnosti

Český rozhlas získal mezinárodní certifikát důvěryhodnosti

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Studio, Český rozhlas Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Český rozhlas jako teprve třinácté veřejnoprávní médium na světě získal mezinárodní certifikát důvěryhodnosti Journalism Trust Initiative (JTI). Jde o mezinárodní standard typu ISO, jehož strukturu navrhlo 130 odborníků z řad novinářů, regulačních orgánů, vydavatelů i technologických firem.

Certifikace má potvrzovat dodržování vysokých standardů transparentnosti a odpovědné žurnalistiky. Zakládajícími členy a podporovateli iniciativy jsou Evropská vysílací unie (EBU), Globální fórum pro rozvoj médií (Global Forum for Media Development – GFMD), Evropská komise a nadace Craig Newmark Philanthropies.

Udělení certifikátu předcházel nezávislý audit, který hodnotil redakční procesy, způsob ověřování informací a celkovou transparentnost fungování instituce. Audit také zohlednil důraz na odpovědnou žurnalistiku a dlouhodobou podporu vzdělávání redakčního týmu.

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral uvedl, že v době, kdy veřejnoprávní média čelí tlaku a zpochybňování, představuje certifikát důkaz o naplňování nejvyšších mezinárodních standardů. Podle něj je ocenění potvrzením, že způsob práce Českého rozhlasu obstojí v globálním srovnání.

Benjamin Sabbah, ředitel Journalism Trust Initiative v organizaci Reportéři bez hranic, dodal, že certifikace posiluje misi veřejnoprávních médií šířit důvěryhodné a nezávislé informace a vysílá jasný signál o jejich spolehlivosti.

Certifikát byl Českému rozhlasu udělen v září 2025 s platností na dva roky. Detaily auditu Českého rozhlasu jsou na stránkách JTI (v angličtině).

Před Českým rozhlasem získala certifikaci například kanadská CBC, francouzská France Télévisions a Radio France, irská RTÉ, švýcarské SwissInfo nebo veřejnoprávní média v Lotyšsku a Litvě. V České republice je z privátních médií držitelem certifikátu JTI vydavatelství Economia.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Splní Babiš svůj slib a OSVČ v roce 2026 klesnou zálohy?

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).