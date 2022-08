Český software dokáže získat data z chytrých hodinek a cloudových služeb

Autor: Compelson

Česká společnost Compelson po několika měsících vydává další verzi svého nástroje Mobiledit Forensic, který slouží k dolování dat z chytrých zařízení. Používají ho bezpečnostní složky ve 119 zemích světa včetně FBI, CIA, Scotland Yardu nebo Policie a Armády ČR.

Devátá edice Mobiledit Forensic přináší zejména možnost dostat se do chytrých hodinek od výrobců Apple, Garmin, Samsung, TCL a dalších. K dispozici je také Smartwatch Kit, což je sestava čteček a kabelů pro připojení hodinek.

“Mobiledit Forensic 9.0 dokáže získat podrobnosti o srdečním tepu, což vám umožní nahlédnout do života uživatele. Tato data odhalují okamžiky vzrušení, stresu, a dokonce i čas smrti,” uvádí Compelson.

Nástroj dále umožňuje získávání údajů z cloudových a online služeb Box, Dropbox, Facebook, Facebook Messenger, Google Drive, Google Contacts, Google Calendar, Google Keep, Instagram, LinkedIn, Microsoft Onedrive, Twitter, Slack, FTP, IMAP a POP3.

“Vyšetřovatelé mohou získat přihlašovací údaje do cloudu ze samotného telefonu a použít je k hledání důkazů tam, kde to dříve nešlo,” píše firma.

V Compelsonu také pracují na rozšiřujících funkcích. Mobiledit se má například na základě prvků strojového učení naučit detekovat objekty na v telefonu uložených fotografiích. Typicky může jít o zbraně a podobně, což by mělo pomoci v rychlejším hledání důkazů.

Dále je ve vývoji funkce pro porozumění psaného textu a mluveného slova. Compelson na tom pracuje s brněnskou společností Phonexia specializující se na detekci slova a převodu na text.

“Hledáme další české společnosti schopné pracovat s umělou inteligenci, datovou analýzou a podobně, se kterými bychom navázali partnerství a společně tak do světa vyváželi český sofistikovaný software,” řekl Lupě zakladatel a ředitel Compelsonu Dušan Kožušník.

Compelson sám odhaluje zranitelnosti přístrojů a systémů, které v rámci svého zájmu nenahlašuje. Firma nicméně uvádí, že se chová eticky a dle svých interních pravidel prodeje citlivého softwaru do správných rukou. Prolamování se do telefonů může být citlivé téma, viz naše reportáž z Číny.

Compelson už například neprodává do Íránu, zastavil prodeje do Ruska a naopak licence zdarma nabízí Ukrajině. Ta například může Mobiledit využít v analýze telefonů zajatých ruských vojáků.

“Od verze osm musí nově každý uživatel propojit svůj unikátní licenční klíč s online profilem v internetovém prohlížeči. Následně klient získá přístup k softwaru a možnost jeho stažení. Při podezření na neetickou aktivitu tak Compelson může okamžitě licenci pozastavit či úplně zrušit. V případě jakýchkoliv problémů má i přímé spojení na uživatele Mobiledit Forensic,” uvádí podnik.