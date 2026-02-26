Lupa.cz  »  Český stát vyvíjí software schopný odposlouchávat psaní na klávesnici skrze mikrofon a senzory telefonů

Český stát vyvíjí software schopný odposlouchávat psaní na klávesnici skrze mikrofon a senzory telefonů

Jan Sedlák
Dnes
Lukáš Kintr, NÚKIB Autor: NÚKIB

Český stát rozjel vývoj softwaru, který bude schopen odposlouchávat psaný text bez toho, aniž by byl nutný přímý přístup k počítači. Docílit toho má jít skrze senzory chytrých mobilních telefonů jako jsou mikrofon nebo gyroskop.

Vývoj tohoto nástroje je součástí projektu KEYLEAK, který odstartoval začátkem letošního roku a který potrvá do konce roku 2029. Finanční prostředky poskytlo ministerstvo vnitra v rámci Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu (OPSEC).

Na projektu budou spolupracovat Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT (FEKT) v Brně.

Výsledkem podle oficiálního prohlášení nemá být zneužitelný nástroj, ale možnost analýzy bezpečnostních dopadů a “ochrana  a  metody  odposlechu  psaní  na  klávesnici  s pomocí  senzorů  mobilního telefonu.”

“Cílem  projektu  je  vývoj  pokročilých  technologií  umělé  inteligence,  které  umožní rekonstruovat psaný text na základě analýzy multimodálních senzorových dat získaných z běžně dostupných mobilních zařízení (mikrofon, akcelerometr, gyroskop). Projekt je zaměřen na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních dopadů uvedených datových stop (postranních kanálů), které mohou představovat závažné bezpečnostní riziko, neboť umožňují odvozovat obsah zadávaného textu, včetně citlivých informací, bez nutnosti fyzického přístupu k zařízení nebo jeho softwarové kompromitace. Současně je cílem projektu návrh, implementace a ověření účinných ochranných mechanismů proti tomuto typu útoků,” stojí ve smlouvě, kterou podepsali ředitel NÚKIBu Lukáš Kintr a děkan FEKTu Vladimír Aubrecht.

Už dříve bylo potvrzeno, že jen ze zvuků stisknutých kláves lze s přesností až 95 procent identifikovat napsané znaky. Natrénovat k tomu lze modely hlubokého učení. Toho lze využít například při špionáži.

Autor aktuality

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

