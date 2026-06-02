Český student vytvořil nástroj pro jednodušší návrh softwaru

Student Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze Vojtěch Doležal v rámci diplomové práce navrhl nový nástroj pro snadnější návrh softwaru. Jde o takzvaný CASE umožňující plánovat, popisovat a navrhovat fungování aplikace. Nástroj s pracovním názvem Nihonium je k dispozici na GitHubu.
“Z analýzy současných řešení i uživatelských zkušeností vyplývá, že řada těchto nástrojů (CASE) působí zastarale, nepřehledně a může být složitá na ovládání. Zejména nový uživatel často obtížně hledá potřebné funkce a i jednoduché úkony mohou být zbytečně komplikované. Nástroj, který má práci usnadňovat, tak může v některých situacích představovat spíše překážku,” uvedla ČVUT.
“Cílem diplomové práce proto bylo vytvořit nový nástroj, který bude jednodušší, přehlednější a příjemnější na používání. Důležité je, aby program vždy přesně indikoval vnitřní stav, a uživatel tak měl vždy jasno v tom, co dělá.”
Software je napsán v jazyce Rust a uživatelské rozhraní používá knihovnu egui. Aplikace může běžet nativně a zároveň ve webovém prohlížeči.
Nihonium umožňuje vracet změny, rozdělit obrazovku mezi více diagramy, nebo v obsahu diagramů vyhledávat. Dále upozorní na chyby v diagramu na základě jeho typu. Uživatel si dále může přizpůsobit chování podle sebe, třeba úpravou klávesových zkratek. Autor chce pokračovat ve vylepšování, ve hře je třeba úprava rozložení diagramů nebo možnost práce více lidí na jednom projektu.