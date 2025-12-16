CESNET ověřil provoz kvantové distribuce klíčů v DWDM optických sítích

Výzkumníci sdružení CESNET ověřili, že technologii kvantové distribuce klíčů (CV-QKD) lze provozovat přímo v DWDM optických sítích bez vyhrazeného vlákna. Test proběhl v rámci evropského projektu SEQRET zaměřeného na přípravu QKD systémů pro praktické nasazení v telekomunikačních sítích.
V laboratoři optických sítí CESNET odborníci testovali systém CV-QKD, který vyvíjí německá společnost KEEQuant. Zkoumali, zda může kvantová distribuce klíčů fungovat souběžně s klasickými datovými službami v jednom optickém vlákně využívajícím DWDM technologii.
Do testů také byla zařazena šifrovací karta americké společnosti Ribbon s kapacitou 400 Gb/s. Výzkumníci zařízení propojili se systémem CV-QKD a doplnili o Key Management System pro práci s kvantově generovanými klíči. Funkčnost celého řešení potvrdil živý šifrovaný videopřenos.
Výsledky ukazují, že integrace QKD přímo do DWDM systémů je možná bez ztráty přenosové kapacity. Technologie by tak v budoucnu mohla být využitelná i v produkčních optických sítích. QKD je součástí vznikající evropské kvantové komunikační infrastruktury EuroQCI.
Projekt SEQRET financovaný z programu Digital Europe sdružuje evropské výzkumné a průmyslové partnery a zaměřuje se na vývoj a testování QKD technologií včetně jejich budoucí certifikace. Více informací o projektu naleznete zde.
V Česku už probíhají první implementace QKD sítí. CETIN touto technologií propojil svá dvě datacentra, což jsme rozebírali v našem článku. Budovat se také začala národní kvantová síť.