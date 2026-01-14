Lupa.cz  »  Čeští kriminalisté si zajistili k vyšetřování zločinů robotický skener, vyvinuli ho se zdejší firmou

Čeští kriminalisté si zajistili k vyšetřování zločinů robotický skener, vyvinuli ho se zdejší firmou

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Radalytika Autor: Policie ČR

Společnost Radalytica zaměřující se na zobrazování pro lidské oko neviditelných struktur ve spolupráci s policií vyvinula robota, který odhaluje složení materiálů i skryté prostory v nich. Hodlá jej tak využívat na odhalení padělků, vyšetřování nehod i třeba nacházení výbušnin.

Zařízení se jménem Erbium předměty skenuje pomocí pokročilých metod, jako je laserové profilování a rentgenová fluorescence a difrakce. Dokáže je kombinovat s 2D/3D rentgenovým zobrazováním, zaznamená přitom spektrum oblastí, od ultrafialové přes viditelnou až po infračervenou. Systém umožňuje prozkoumat vnitřní strukturu zkoumaných předmětů bez nutnosti jejich destrukce. „V kombinaci s dalšími multimodálními analýzami, které lze provést i u složitých povrchů, se jedná o světový unikát,“ uvedl Kriminalistický ústav.

„Celý přístroj, systém, tvoří dvě robotická ramena. Na jednom je připevněn zdroj rentgenových paprsků, druhé nese pokročilou kameru, která umí zachytit okem neviditelné záření. Pro rentgenové snímání využíváme pixelové detektory, které netrpí šumem a jsou vysoce citlivé,” vysvětluje odborník na zobrazování Michal Pech. Podle kriminalisty Marka Kotrlého vyšetřovatelé ocení všechny metody v jednom zařízení. „Nemusíme tak přenášet vzorky mezi přístroji, čímž eliminujeme možnost jejich kontaminace, poškození nebo i ztráty,“ popisuje. Systém lze rozebrat a odvézt na potřebné místo. Radalytica je součástí skupiny AdVisiones Technologies, která po světě zobrazuje neviditelné. Ta má konsolidovaný obrat zhruba 200 milionů korun a zaměstnává kolem 90 lidí.

Česká policie říká, že používá podobný přístroj jako první na světě. Podrobnosti k multimodálnímu nedestruktivnímu 3D skeneru firma popisuje také v uveřejněném videu.

V Česku potichu vyrostla skupina, která po celém světě zobrazuje neviditelné. Teď pohltila německou firmu a chystá se na vesmírné záření Přečtěte si také:

V Česku potichu vyrostla skupina, která po celém světě zobrazuje neviditelné. Teď pohltila německou firmu a chystá se na vesmírné záření

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Daň z příjmu fyzických osob

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).