 »  Čeští vývojáři her vstupují do evropské organizace lobbující za herní průmysl

Jan Sedlák

Nedávno založená Asociace českých herních vývojářů (GDACZ), do níž jsou zapojeny firmy jako Warhorse Studios, Bohemia Interactive nebo Amanita Design, vstupuje také do Evropské federace herních vývojářů. Oficiálně se jmenuje The European Games Developer Federation (EGDF) a aktivně lobbuje za zájmy evropské herní branže.

EDGF sdružuje šestnáct herních vývojářských organizací a mimo jiné se soustředí na sledování a ovlivňování chystaných právních úprav v herním průmyslu. „Společně s EGDF připravujeme například poradenství českým herním vývojářům ohledně GDPR nebo vyjádření pro Ministerstvo financí kvůli zvažované regulaci lootboxů ve hrách,“ popisuje předseda GDACZ Pavel Barák.

EGDF dále zveřejňuje data o herním průmyslu v jednotlivých evropských zemích, zajišťuje spolupráci a také se zabývá financováním her v rámci programů jako Horizon 2020 a Creative Europe.

Organizace sdružuje přes 1500 herních studií a jejich 40 tisíc zaměstnanců. Vedle Česka jsou členy EGDF sdružení z Rakouska, Belgie, Chorvatska, Dánska, Finska, Francie, Německa, Norska, Malty, Polska, Rumunska, Španělska, Švédska, Nizozemska, Turecka a Velké Británie.