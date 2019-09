 »  CETIN do sedmi let zprovozní milion optických přípojek s rychlostí 1 Gb/s

Jan Sedlák

CETIN chce mít do sedmi let v provozu jeden milion optických přípojek a postupně tak do domů a bytů dostat gigabitové spoje. V letošním roce se rozjela „masivní výstavba“ optických FTTH/B sítí. Operátor spadající pod PPF dnes na partnerském dni prezentoval také několik dalších čísel a údajů.

Přístup k připojení o rychlosti 1 Gb/s má u CETINu zatím 30 tisíc domácností. Půl milionu domácností může využít 250 Mb/s a 1,4 milionu pak 100 Mb/s.

CETINu se v období mezi letošním lednem a srpnem podařilo zvýšit průměrnou dostupnou rychlost připojení z 67 na 80 Mb/s. Na 67 Mb/s se operátor dostal v roce 2018 z původního čísla 52 Mb/s.

„To je zejména výsledek dlouhodobé výstavby DSLAMů. Ale zrychlovali jsme i pomocí vectoringu, a ještě nás čeká bonding (tedy sdružení dvou metalických párů). Pilot bude v listopadu, spuštění v lednu 2020,“ uvádí firma.

Počet již „zvektorovaných“ přípojek dosáhl na 98,7 procenta a vectoring je dostupný na 5169 rDSLAMech. Zbývají už jen čtyři procenta rDSLAMů.

CETIN také říká, že u 40 procent přípojek se zvýšila rychlost v průměru o 17,5 Mb/s v rámci objednané rychlosti. U 50 procent přípojek v případě maximální možné rychlosti je nabídka v průměru o 22,2 Mb/s vyšší.

Denní průměr stažených dat na přípojku je 5 GB. Mezi lednem a srpnem roku 2019 činil objem dat přenesených v síti celkem 1 256 011 TB v případě downloadu, u uploadu to pak bylo 65 832 TB. Růst IP provozu broadbandových a multimédia MMO služeb bez multicastu se ve stejném období zvýšil o 36 procent.