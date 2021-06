ČEZ investuje miliardy do digitalizace a tisíců kilometrů optiky, chce být i provider

ČEZ chce do roku 2025 investovat 23 miliard korun do digitalizace a posílení optické telekomunikační infrastruktury. Je to součást plánu modernizace rozvodných sítí, na kterou má jít ve zmiňovaném období 83 miliard korun.

ČEZ už provozuje 8500 kilometrů optiky a přidá další tisíce. “ČEZ Distribuce dále pokračuje v rozvoji optické telekomunikační infrastruktury s cílem vybudovat infrastrukturu podporující decentrální energetiku. Záměrem je vybudovat na distribučním území ČEZ Distribuce 6 800 tis. km optických sítí do roku 2025 a dalších 4 200 km do roku 2030,” uvádí společnost.

ČEZ tyto sítě využívá pro své potřeby, postupně ale projevuje ambice stát se poskytovatelem internetu. Skrze značku ČEZNet už vybudoval první gigabitové přípojky a koupil tři lokální internetové providery. V přípravě jsou projekty v několika městech. ČEZ také provozuje vlastní datacentra a jedná o spolupráci s Vodafonem.