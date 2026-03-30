ČEZ nasadil neuronové sítě z VUT ve štěchovické elektrárně, AI zpracovává 2 TB dat měsíčně

Přečerpávací elektrárna Štěchovice II testuje prediktivní diagnostiku postavenou na umělé inteligenci. ČEZ projekt spustil ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství VUT Brno a má zodpovědět otázku, jestli AI s využitím neuronových sítí dokáže ve velkých objemech diagnostických dat najít vzorce a příznaky blížících se výpadků a poruch.
„Dosavadní výsledky nám potvrdily, že s pomocí umělé inteligence bychom mohli být schopni část hrozících poruch předvídat ve značném předstihu,“ chválí ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko. V rámci projektu odborníci do přesně vymezených částí turbíny umístili akustické snímače a snímače vibrací a tlaku pracující s vysokými vzorkovacími frekvencemi v řádu desítek kHz. Tyto údaje v kombinaci se zaznamenávanými provozními parametry byly jako jeden obrovský datový balík zadány ke zpracování softwarovým nástrojem využívajícím umělou inteligenci. Měsíčně jsou takto zpracována data v objemu okolo dvou tisíc GB. „Umělá inteligence nám zcela zásadně pomohla identifikovat všechny provozní stavy turbíny s pomocí dat hluku, tlakových pulzacích nebo vibracích získaných z vysokofrekvenčních snímačů,“ vysvětluje Pavel Rudolf, vedoucí odboru fluidního inženýrství V. Kaplana na FSI VUT.
On-line diagnostika běží také na Lipně, kde teploměry sledují až 10 parametrů pro případné přehřívání statoru generátoru. Skupina navíc využívá 3D tisk pro rychlou výrobu náhradních dílů, nedávno pomohl udržet v provozu přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně dodávkou oběžného kola čerpadla oleje. Investiční fond ČEZu Inven Capital mezitím vstoupil do izraelského startupu WINT, který pomocí AI a IoT detekuje úniky vody v průmyslových provozech.