Čína bude na Slovensku zkoumat umělou inteligenci, Huawei se usazuje v Košicích

Technická univerzita v Košicích (TUKE) společně s čínskou technologickou společností Huawei vybudují centrum umělé inteligence. V něm by měla slovenská akademická obec “zkoumat a vyvíjet nové způsoby využití AI v praxi.”

AI centrum má být otevřeno v univerzitním vědeckém parku Technicom, který v Košicích vybudovali i za přispění fondů Evropské unie. V Technicomu se aktuálně řeší či řešily projekty kolem dronů nebo síťové bezpečnosti. Součástí je startupové centrum a inkubátor.

“Hlavním účelem AI laboratoře je testování nových technologií Atlas pro umělou inteligenci, založení Huawei ICT akademie pro výzkumníky a studenty všech fakult TUKE a vzájemná spolupráce v AI a její aplikaci,” informují dále partneři.

Atlas je technologie od Huawei, která využívá vlastní čipy Ascend. Jednotky s tímto hardwarem lze skládat do velkých výpočetních AI clusterů a existují také samostatné akcelerační karty. O technologii jsme na Lupě přinesli reportáž. Stroj Atlas se například používá pro monitorování vesmíru, Huawei se také zapojuje do akce Peng Cheng CloudBrain sloužící jako státem podporované centrum pro práci s AI a výpočty obecně.

Spojení Huawei a TUKE v Košicích má dále propojovat tamní akademické a komerční subjekty, aby vznikaly nové aplikace do praxe. To, co ze spolupráce vzejde, ukáže budoucnost. Prozatím bylo podepsáno takzvané memorandum o porozumění, která Číňané obecně podepisují rádi. Čína je zároveň aktivní v Evropě, kde se snaží získávat technologie a chytré mozky.

Slovensko, na rozdíl od České republiky, vůči Huawei nezvolilo tak tvrdý postup. Tamní vláda už se v minulosti vyjadřovala v tom smyslu, že pro zákazy a další restrikce nemá důkazy. To Huawei pomáhá v rozjezdu podobných aktivit. Slovenská informačná služba pouze upozornila, že se Čína snaží skrze technologické firmy o špionáž.

Čínská společnost v minulosti navázala několik spoluprací také s českými univerzitami. Po vydání bezpečnostního varování ze strany NÚKIBu ale aktivity výrazně ochladly. Jak jsme na Lupě informovali, například ČVUT spolupráci ukončilo. Huawei rovněž v Česku provozuje program Seeds for the Future, v rámci něhož vozí studenty na dvoutýdenní poznávací akce v Číně.

Huawei také nedávno otevřelo nový vývoj v Maďarsku, kde už několik let provozuje největší distribuční centrum mimo Čínu. Podle informací Lupy se také ve Vídni usadil evropský šéf HiSilicon, tedy čipové odnože Huawei. HiSilicon se snaží navázat různé spolupráce s polovodičovými hráči, protože má firma k čipům kvůli embargům USA velmi složitý přístup.

Huawei v Evropě provozuje několik výzkumných a vývojových center. Firma také nedávno oznámila stavbu první evropské továrny, produkce by se měla rozjet v roce 2023.

Čipy pohánějící AI technologii Huawei Atlas: