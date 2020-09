Čína na Slovensku špehuje skrze své technologické firmy, říkají zpravodajci

Slovenská informačná služba (SIS), která je obdobou české BIS, ve výroční zprávě za rok 2019 upozornila na to, že se Čína snaží pronikat ke slovenským vlivným úředníkům, k čemuž využívá své technologické společnosti.

“Aktivity čínskych spravodajských služieb sa sústreďovali najmä na získavanie informácií z oblasti informačných a telekomunikačných technológií. SIS informovala o aktivitách v tejto oblasti vzhľadom na možné bezpečnostné riziká a ohrozenie národnej bezpečnosti. Asertívne pôsobenie čínskych spravodajských zložiek bolo zaznamenané predovšetkým v súvislosti s predstaviteľmi významnej čínskej telekomunikačnej spoločnosti, ktorých záujem sa v SR orientuje na viacero tematických oblastí. Vytváranie a následné rozvíjanie vzťahov zo strany predmetnej telekomunikačnej spoločnosti sa v hodnotenom období týkalo pracovníkov niekoľkých ministerstiev,” uvádí SIS.

Slovenští zpravodajci neupřesňují, o jakou přesně telekomunikační společnost jde. Může jít o Huawei, která na Slovensku působí, chce se zúčastnit budování 5G sítí a prozatím nemá stopku. Mluvčí slovenské pobočky uvádí, že Huawei na Slovensku podniká dle zákonů a že spojování Huawei a zprávy SIS jsou spekulace.

Denník N přišel se zprávou, že se na Slovensku chystá akce, v rámci které by mobilní sítě mohly být přesunuty do kritické infrastruktury. Díky tomu by dodavatelé museli mít bezpečnostní prověrku a šlo by tak Huawei z 5G vyšachovat.

Proti zapojení Číňanů do tuzemských komunikačních sítí už nějakou dobu varuje také naše BIS. Její šéf Michal Koudelka naposledy na veřejném slyšení před pár dny uvedl, že přístup čínských dodavatelů do sítí by Číně umožnil “monitorovat a získat informace o každém z nás, o našich problémech, zájmech, rodinách.”

Koudelka loni při slyšení v senátu uvedl i toto: “Pokud vpouštíme čínské firmy do naší kritické infrastruktury, musíme si uvědomit, že tak zprostředkovaně předáváme klíče k těm nejcitlivějším oblastem čínské komunistické straně.”

Huawei nedávno v České republice stáhlo žádost o bezpečnostní prověrku NBÚ na stupeň “tajné” a zvažuje, zda nepožádá o nižší úroveň. Firma se snaží na českém trhu zachránit co největší porci byznysu, o čemž jsme referovali v našem článku. Huawei a Čína byli také součástí debat The Prague 5G Security Conference.