 »  Čína: ze zákazu Huawei v 5G sítích vyvodíme důsledky

Karel Wolf

Ze zákazu participace společnosti Huawei na výstavbě 5G infrastruktury budou vyvozeny důsledky, upozornila ústy svého velvyslance v Kanadě čínská vláda.

„Pokud kanadská vláda zakáže Huawei podílet se na výstavbě 5G infrastruktury v zemi, bude to mít důsledky. Nemohu ještě říci přesně jaké, ale určitě přijdou. Myslím, že by se měla Kanada v této věci rozhodnout rozumně,“ nechal se slyšet Lu Shaye na včerejší tiskové konferenci. Vztahy obou zemí prudce ochladly poté, co Kanada na popud USA nechala koncem loňského roku zatknout CFO společnosti Meng Wanzhou.

Lu také varoval kanadskou ministryni zahraničí Chrystiu Freeland před tím, aby se v rámci nadcházejícího Světového ekonomického fóra v Davosu pokoušela vést takzvanou „diplomacii mikrofonu“. Ministryně se v reakci prostřednictvím médií nechala slyšet, že země nebude na svém postoji nic měnit a situaci okolo Huawei bude nadále probírat se svými spojenci. Ministryně ale zároveň odmítla sdělit médiím jakékoli detaily o současném přezkoumávání 5G technologií Huawei.

Společnost Huawei má v Kanadě na poměry země pouze menší zastoupení (do 1000 zaměstnanců), je ale partnerem řady místních univerzit a ve velkém sponzoruje kanadský výzkum a vývoj.

V Česku měla dle včerejších slov prezidenta Miloše Zemana Čína zrušit v reakci na varování před technologiemi Huawei ze strany NÚKIB schůzku ministerstev zahraničí a odložit bez udání náhradního termínu jednání mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci. Podle ministerstva zahraničních věcí ale nedošlo k jejich zrušení, ale pouze přesunutí na další měsíc.