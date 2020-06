 »  Čína zmrazila bankovní účty většímu množství bitcoinových minerů a OTC obchodníků

Čína zmrazila bankovní účty řady bitcoinových minerů a také velkých OTC obchodníků s kryptoměnami. Tvrdí to alespoň čínský agregátor zpráv Jinse, který se dlouhodobě na problematiku kryptoměn zaměřuje.

„Řada minerů a OTC obchodníků zjistila, že má zmražené účty a bankovní karty,“ uvádí server. Cituje přitom jednoho z minerů z oblasti Sečuanu, která je díky velkým přebytkům elektřiny z tamních obnovitelných zdrojů jednou z nejpopulárnějších oblastí pro těžbu kryptoměn na světě.

Ten tvrdí, že mu byla bez varování 4. června zablokována platební karta od bankovního domu ICB (Industrial and Commercial Bank of China). Po menším pátrání se mu dostalo odpovědi, že mu bude karta a účet opět odblokován, pokud prokáže, že nemá nic do činění s nelegálními penězi (v originále „černé peníze“). Následně se ukázalo, že podobný osud potkal v období mezi 4. a 6. červnem větší množství dalších těžařů. Bylo také zmraženo tisíce bankovních účtů navázaných na OTC obchodníky mimo velké kontrolované platformy. Na podobný problém ale narazili i někteří drobní uživatelé, kteří pro obchodování s kryptoměnami využívají státem doporučované nástroje.

Vše podle dostupných informací souvisí s vyšetřováním podvodů v čínském telekomunikačním sektoru a s ním souvisejícím praním špinavých peněz. Ty podle všeho skončily právě na kryptoměnových burzách. Vyšetřována je v tomto směru zejména burza QBTC, která momentálně vůbec nemá umožňovat výběry. Na Huobi, což je obří čínská burza, podle které se ještě začátkem roku 2016 určoval kurz bitcoinu po celém světě, pro zněnu došlo ke zmražení tisíců transakcí a účtů velkých OTC obchodníků. Samotný provoz Huobi, která je dlouhodobě pod bedlivým dohledem čínských státních orgánů, ale podle dostupných zpráv nijak zasažen nebyl.