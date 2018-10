 »  Čínské Baidu hodilo rukavici Googlu, má vlastní AI pro překlad v reálném čase

Čínský vyhledávací gigant Baidu útočí na jednu z pozic Googlu. Tvrdí, že má technologicky nejpokročilejší automatický překladač. Uživatelům ho zpřístupní v listopadu.

Minulou středu představená umělá inteligence STACL podle Baidu zvládá překládat v reálném čase (překlad bez rozpoznatelných latencí), a to z angličtiny do čínštiny a naopak, chytají se prý ale i překlady z němčiny. Překládat mezi angličtinou a čínštinou se AI učila na dvou milionech párů anglicko-čínských a čínsko-anglických frází, STACL si přitom musela poradit s odlišnými větnými strukturami obou jazyků.

We are excited to announce STACL, the first simultaneous translation system w/ integrated anticipation & controllable latency. This is a major breakthrough in #NLP due to word order differences between languages and simultaneity requirement. Demo & paper: https://t.co/qvW0KwRD9J pic.twitter.com/xokWYimSDM