 »  Čínsky výpadek Bingu byl údajně jen technická chyba

Karel Wolf

Výpadek lokalizované verze vyhledávače Bing, která je dostupná na adrese cn.bing.com, nebyl pravděpodobně úmyslný, mělo jít jen o technickou chybu. Agentuře Reuters to sdělil zaměstnanec společnosti Microsoft, který je podrobněji obeznámený s celým problémem.

Vyhledávač samotný byl v Číně nedostupný od čtvrtka do pátečního odpoledne. Výpadek skutečně zprvu připomínal záměrnou blokaci, přišel také jen den poté, co jistý čínský novinář publikoval později velmi sdílený článek kritizující kvalitu vyhledávání na nejpopulárnějším čínském vyhledávači Baidu, což některé zdroje dávaly do přímé souvislosti. Microsoft ovšem neobdržel od oficiálních čínských autorit, tedy jmenovitě hlavně od The Cyberspace Administration of China, žádné předchozí varování, nebo oznámení o plánované blokaci. Proč k problému došlo, společnost nijak nevysvětlila, v televizním rozhovoru pro Fox News na Světovém ekonomickém fóru, ale Brad Smith z Microsoftu připustil, že se nejedná o první podobný výpadek. „Takové věci se opakují periodicky,“ připustil Smith.

Teorii o blokaci omylem podporuje i zjištění provozovatele VPN sítě Express VPN. Technici poskytovatele provedli test, který měl za cíl vysledovat původce blokace, ten potvrdil, že blokace proběhla pravděpodobně za pomocí metody takzvaného black-holingu, tedy stavu, kdy je příchozí nebo odchozí provoz zahazován bez informování zdroje. Velký čínský firewall oproti tomu běžně využívá úplně jinou metodu blokování zakázaného obsahu a to zcela konkrétně DNS cache poisoning, kdy je pokus dostat se na zakázanou stránku přesměrován na podvrženou adresu.