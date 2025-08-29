Lupa.cz  »  Claude nově chce využívat data z chatů k trénování AI, uživatelé se mají rozhodnout do konce září

Claude nově chce využívat data z chatů k trénování AI, uživatelé se mají rozhodnout do konce září

David Slížek
Dnes
AI - Anthtopic - Claude Autor: Anthtopic

AI chatbot Claude staví uživatele před novou volbu: mají se rozhodnout, zda dají firmě Anthropic souhlas s používáním dat z konverzací k trénování AI modelů. Claude přitom dosud tato data nepoužíval. 

Stávajícím uživatelům se nově zobrazuje obrazovka s výzvou, aby souhlas udělili. Na rozhodnutí mají čas do 28. září, po tomto datu po nich bude aplikace rozhodnutí přímo vyžadovat. Noví uživatelé se s volbou setkají při prvním spuštění aplikace.

Uživatelé mohou zpracovávání svých dat odmítnout a používat Claude dál bez omezení. Pokud svolení dají, začne Anthropic jejich data používat u všech nových nebo znovu oživených konverzací. Chatů, které se odehrály před okamžikem souhlasu, se změna týkat nemá. Souhlas se dá podle Anthropicu kdykoli změnit v nastavení aplikace.

Firma změnu udůvodňuje tím, že data potřebuje k tomu, aby byla schopná vylepšovat své AI modely na základě interakcí reálných uživatelů.

Pokud uživatel souhlas udělí, automaticky se mu také prodlouží doba, po kterou Anthropic jeho data uchovává, a to na 5 let. Tento posun firma vysvětluje tím, že jí to umožní lépe udržovat konzistenci modelů – když je trénuje na podobných datech, měla by získávat podobné výsledky. Uživatelé, kteří souhlas nedají, zůstanou u současné 30denní lhůty, po které Anthropic data smaže.

Změna se týká jak zdarma dostupné verze chatbotu Claude, tak placených verzí Pro a Max. Nedotkne se balíčků pro firmy a instituce Claude for Work, Claude Gov, Claude for Education. Netýká se ani případu, kdy uživatelé používají Claude přes API, a to ani když tak činí přes služby třetích stran jako je Amazon Bedrock nebo Vertex AI.

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média.

