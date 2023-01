Člen vysílací rady vystupuje za Babišův tým, bude to řešit sněmovna i RRTV

Autor: Repro Česká televize

Dlouholetý mediální manažer Daniel Köppl se podílí na kampani Andreje Babiše a zároveň zasedá ve vysílací radě, která zhodnotí volební pořady televizních stanic. Köpplovi kolegové z regulačního orgánu i politici chtějí prověřit, zda to není protizákonné.





Vysílací zákon zakazuje, aby člen mediálního regulátora „zastával funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupoval v jejich prospěch“. Sněmovna také může člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání odvolat, jestliže se dopustí „jednání, které narušuje jeho důstojnost, nestrannost nebo nezávislost, anebo zpochybňuje nezávislost nebo nestrannost rady“.





Daniel Köppl v posledních dnech opakovaně vystupoval jako tvář marketingového týmu prezidentského kandidáta Andreje Babiše. Například při sobotním sčítání výsledků byl ve volebním štábu hnutí ANO a s redaktory České televize rozebíral průběh kampaně před prvním kolem.

„My jsme s kampaní začali relativně pozdě. Protikandidáti měli několik let, několik měsíců na to, aby tu kampaň vedli,“ říkal. „Měli jsme velmi dobré informace z kampaně v rámci komunálních voleb, věděli jsme, co lidi trápí,“ dodal.

„Lidi by ho měli volit, a to je, myslím, ten hlavní důvod, protože pomáhá lidem,“ zaznělo také v rozhovoru k výběru volebního hesla. O marketingovém týmu Daniel Köppl mluvil v množném čísle, komentoval jeho uvažování a rozhodování. „Slibovali jsme, že kampaň nebude konfliktní a myslím, že jsme to splnili, byť většina z vás médií a novinářů tomu nevěřila, tak jsme ji udrželi velmi korektní,“ uzavřel rozhovor.

Jako člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání však bude projednávat analýzy předvolebního a volebního vysílání České televize, Novy, Primy i Barrandova. Státní úřad si je nechával dělat i při předchozích prezidentských volbách, dohled nad objektivitou a vyvážeností je jedním z jeho úkolů.

V pondělí Daniel Köppl řekl deníku Echo24: „Má to jedinou vadu, nejsem v žádném kampaňovém týmu. Jsem v pozici asistenta pana Karla Havlíčka (ANO), takže občas jsem na některých jednáních, to je pravda, ale z pozice asistenta. Na té kampani nepracuji.“

Piráti už oznámili, že nechají legislativní odbor sněmovny vyhodnotit, zda vystupování Daniela Köppla neodporuje zákonu. V úterý 24. ledna se bude RRTV podle webu Seznam Zprávy zabývat stížností na Daniela Köppla a rovněž si zpracuje právní analýzu.

O případném odvolání Daniela Köppla by musela rozhodnout sněmovna. Ve vysílací radě zasedá od 28. července 2021, zvolen byl tehdy na návrh hnutí ANO.