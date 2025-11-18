Řada webů a aplikací měla potíže kvůli výpadku na straně služby Cloudflare

Společnost Cloudflare, která je významným poskytovatelem internetové infrastruktury, zaznamenala v úterý rozsáhlé technické potíže na své globální síti.
Incident byl oznámen krátce před 13. hodinou a měl dopad na velký počet zákazníků využívajících služby této firmy. Uživatelé po celém světě hlásili masivní výskyt chybových hlášení s kódem 500.
Výpadek se netýkal pouze dostupnosti klientských webových stránek, ale zasáhl i klíčové administrativní nástroje samotné společnosti, včetně API rozhraní. Mezi službami postiženými výpadkem byly podle hlášení uživatelů například sociální síť X, konverzační umělá inteligence ChatGPT, grafický nástroj Canva nebo hra League of Legends.
Situace se začala vyvíjet pozitivním směrem po 13. hodině, kdy společnost informovala o postupném obnovování služeb, i když jejich chybovost byla stále značná. K zásadnímu posunu došlo v 15:42 středoevropského času, kdy Cloudflare potvrdil nasazení opravy a incident označil za vyřešený s tím, že systémy přecházejí do fáze monitorování.
I přes obnovení většiny služeb však společnost krátce před 16. hodinou vydala upozornění, že část zákazníků může mít stále potíže s přihlášením nebo používáním administračního rozhraní. Její technici nadále pracují na úplné stabilizaci.
Zprávu jsme celkově aktualizovali v 16:12.