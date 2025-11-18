Lupa.cz  »  Řada webů a aplikací měla potíže kvůli výpadku na straně služby Cloudflare

Řada webů a aplikací měla potíže kvůli výpadku na straně služby Cloudflare

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

internet Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E

Společnost Cloudflare, která je významným poskytovatelem internetové infrastruktury, zaznamenala v úterý rozsáhlé technické potíže na své globální síti.

Incident byl oznámen krátce před 13. hodinou a měl dopad na velký počet zákazníků využívajících služby této firmy. Uživatelé po celém světě hlásili masivní výskyt chybových hlášení s kódem 500. 

Výpadek se netýkal pouze dostupnosti klientských webových stránek, ale zasáhl i klíčové administrativní nástroje samotné společnosti, včetně API rozhraní. Mezi službami postiženými výpadkem byly podle hlášení uživatelů například sociální síť X, konverzační umělá inteligence ChatGPT, grafický nástroj Canva nebo hra League of Legends.

Situace se začala vyvíjet pozitivním směrem po 13. hodině, kdy společnost informovala o postupném obnovování služeb, i když jejich chybovost byla stále značná. K zásadnímu posunu došlo v 15:42 středoevropského času, kdy Cloudflare potvrdil nasazení opravy a incident označil za vyřešený s tím, že systémy přecházejí do fáze monitorování. 

I přes obnovení většiny služeb však společnost krátce před 16. hodinou vydala upozornění, že část zákazníků může mít stále potíže s přihlášením nebo používáním administračního rozhraní. Její technici nadále pracují na úplné stabilizaci.

Zprávu jsme celkově aktualizovali v 16:12.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Internet se baví slabým heslem Louvre

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).