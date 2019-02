 »  Co může za vysokou cenu mobilních dat? Moc používáme Wi-Fi, tvrdí ministryně Nováková

David Slížek

Za příliš vysoké ceny mobilních dat v Česku může to, že je lidé málo používají a dávají málo vydělat mobilním operátorům. Tak se dá shrnout vysvětlení ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (nestraník za ANO) pro pořad České televize 168 hodin.

„Když budete někomu pořád dokolečka opakovat ‚máme drahá data, máme drahá data‘, tak co uděláte? Když vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, no tak tím vlastně nepřispíváme k tomu, aby byla levnější,“ řekla ministryně v pořadu ČT.

Politička také nabídla recept na to, jak podle ní data zlevnit:

„Jestliže operátor postaví svoji síť, ta stojí miliardy, a potom mu tu síť nikdo dostatečně nevyužívá, tak pro tu malou skupinku, která ji využívá, jsou ta data drahá. To znamená, my potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. To je jedna z cest, která k tomu zlevnění dat povede.“

Nižších cen dat se tak podle Novákové dá dosáhnout hlavně tím, že se zvýší příjmy operátorů: „Když budou vyšší příjmy z toho většího objemu prodaných dat, tak mohou být ty ceny nižšší.“

Připomeňme, že ministryně loni odvolala náměstka Ondřeje Malého, který byl na MPO odpovědný za „internetizaci Česka“ a patřil k výrazným propagátorům snížení cen dat. ve funkci ho nahradil Ivan Pilný, který hned po nástupu řekl, že snižování cen dat není jeho prioritou.

Za svou prioritu nicméně snižování cen dat neustále označuje premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který v propagačních videích tvrdí, že problém řeší – například tak, že šéfům tuzemských operátorů ukazuje grafy, jak jsme na tom špatně.