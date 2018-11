 »  Hlučný náměstek Malý končí, nastupuje Pilný zastánce operátorů

Odvolání Ondřeje Malého z pozice náměstka ministryně průmyslu a obchodu ČR pro internetizaci je škoda. Ne kvůli Ondřeji Malému, ale kvůli nám všem. A bohužel také znovu ukazuje, že telekomunikace a celé „digitálno“ politiky zajímá, jen když se jim hodí do volebního krámu.

Česká republika má v této oblasti řadu nedostatků, jejichž následky mohou být do budoucna pro ekonomiku i společnost zásadní. Pokud se ale budou lidé zodpovědní za digitál střídat rychleji, než jak dlouho trvá vytvoření vládní strategie (vypsání dotací, předložení zákonů atd.), těžko se k nějakému opravdovému řešení dostaneme.

Je to jako neúspěšný fotbalový tým, který mění trenéra po každém druhém zápase. Ondřej Malý byl ve funkci teprve od letošního února. Předchozí politický náměstek MPO zodpovědný za koordinaci agendy elektronických komunikací a digitalizace, Marek Ondroušek, byl jmenován v březnu 2017 a ještě tentýž rok skončil při střídání vlád spolu s exministrem Jiřím Havlíčkem.

Malého na pozici náměstka pro internetizaci „přesunul“ na začátku roku Andrej Babiš z pozice vládního koordinátora digitální agendy, do které ho jmenoval předchozí premiér Bohuslav Sobotka jen o tři čtvrtě roku dříve. Nejdéle se o digitál staral Malého předchůdce Tomáš Prouza, který si digitální agendu přibral coby státní tajemník pro evropské záležitosti. Za 17 měsíců toho však mnoho neudělal a celé digitální angažmá působilo spíš jako Prouzovo PR.

V současnosti je agenda nejasně roztříštěná. Digitalizaci státní správy má oficiálně na starosti šéf státních podniků Státní pokladna Centrum sdílených služeb a NAKIT Vladimír Dzurilla, který byl v únoru jmenován vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci. Zbytek by měl spadat pod MPO.

Jak přilákat čtvrtého operátora

Proč vlastně Malý končí? On sám odmítá cokoliv komentovat. Oficiálním důvodem má být to, že mezi hlavní priority ministryně Marty Novákové patří „snižování byrokracie ve státní správě“. Okamžité nahrazení Malého bývalým ministrem financí Ivanem Pilným ale z tohoto pohledu nedává moc smysl. Možné důvody personální změny se tak nakonec začnou vynořovat, až když se podíváme, co Malý během svého krátkého funkčního období dělal.

Podle informací Lupy z MPO se náměstek mimo jiné snažil, aby druhé kolo výzvy na přidělování evropských miliard pro rozvoj rychlého internetu v ČR nedopadlo podobným fiaskem jako kolo první, do kterého se přihlásily tři projekty v hodnotě několika desítek milionů. Prosadil například to, aby lokální poskytovatelé připojení mohli ke splnění požadavků na pokrytí používat i volná frekvenční pásma 10 a 17 GHz, která předtím jiní úředníci vyškrtli.

Malý rovněž patřil mezi odpůrce plánu na vytvoření státního operátora. Jde o návrh řešení aukce televizních kmitočtů určených pro 5G sítě, o kterém Lupa nedávno informovala a který se těší zájmu ministryně průmyslu. Náměstek si k záměru vyžádal stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které mělo dorazit tento týden.

V souvislostí s chystanou aukcí Malý zároveň pracoval na plánu, jak by stát mohl do Česka aktivně přilákat čtvrtého operátora. MPO se tím mělo zabývat na základě programového prohlášení vlády, ve skutečnosti však úřad tímto směrem žádnou aktivitu nevyvíjí. S návrhem, jak oslovovat zahraniční operátory a investory, jak jim představovat český trh a jak vstup do Česka zatraktivnit, už Malý dokonce začal seznamovat některé lidi z vedení resortu.

Pilný ve prospěch operátorů

Je otázkou, jak všechny tyto aktivity dopadnou pod vedením bývalého poslance, na krátko i ministra financí a naposledy zmocněnce pro oblast digitálního vzdělávání na ministerstvu školství a neúspěšného kandidáta do Senátu (zato však čerstvého pražského zastupitele) Ivana Pilného.