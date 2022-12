ČT připomene 70. výročí zahájení televizního vysílání

Autor: Karel Choc, Internet Info

Jarní vysílání České televize připomene několik kulatých výročí spojených s jejími pořady nebo institucí samotnou. Mimořádný rok ji čeká i kvůli nutným úsporám v rozpočtu.





Už na Nový rok to bude třicet let od přeměny značky ČST na ČT. Česká televize sice vznikla už za federace, od 1. ledna 1993 ale funguje jako národní vysílatel samostatné České republiky. S tímto datem se pojí také výročí hlavní zpravodajské relace Události, která se pod tímto názvem poprvé vysílala až po rozdělení Československa. Průměrná sledovanost stále roste, letos jde v průměru o 1,3 milionu diváků.





Třicet let vysílání oslaví rovněž ranní magazín Studio 6. Jde o nejsledovanější ranní pořad pracovního týdne. Výrazně sledované je, podobně jako ostatní zpravodajské pořady ČT, v době mimořádných událostí. Při povodních zkraje června roku 2013 si jej zapnulo více než 56 % diváků, kteří v danou dobu sledovali televizi. Tým Studia 6 připraví pro diváky na 4200 rozhovorů a reportáží ročně.

V únoru to bude 20 let od premiéry Toulavé kamery. Cestopisný týdeník Ivety Toušlové a Josefa Maršála má za sebou víc než tisíc dílů. Nedělní dopoledne věnuje Toulavé kameře průměrně více než 640 tisíc diváků starších patnácti let. Rekord drží díl vysílaný 21. března 2021, který sledoval rovný milion diváků starších patnácti let.

Desáté výročí si připomenou stanice ČT art a Déčko.

Od samotného zahájení televizního vysílání na našem území uplyne v květnu přesně sedmdesát let. Jednou z připomínek tohoto historického milníku bude série materiálů na vzdělávacím portálu ČT edu. „Učitelům a žákům nabídne možnost podívat se zpátky na fungování televize, duálního systému, propagandu i moderní pojetí televizní tvorby. Kdo bude chtít, dozví se i to, proč Kavčí hory propojuje skoro 42 tisíc kilometrů kabelů,“ láká vedoucí projektu Alžběta Plívová.

„Jubilea připomeneme divákům kultovními pořady i celou řadou premiér. Chybět nebudou zcela nové seriály, cykly, dokumenty, koprodukční filmy ani očekávaná pokračování některých oblíbených sérií,“ řekl generální ředitel Petr Dvořák.

Televize musí kvůli ekonomické situaci sáhnout k významným škrtům v rozpočtu. Na nabídce pořadů to ještě na jaře nebude tolik znát, protože jich je v zásobě dost.

„V České televizi jsme zkrátka udělali maximum pro to, aby byla naše pestrá programová nabídka jednou z jistot v současné nejisté době. A přestože nás velmi mrzí, že právě v roce sedmdesátého výročí televize musíme vinou nezbytných finančních úspor ukončit vysílání ČT3, věřím, že si u nás i tak vybere opravdu každý,“ uzavírá Petr Dvořák.