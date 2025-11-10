ČTÚ bude s podporou stavby sítí radit někdejší radní a manažer CETINu Michal Frankl

Předseda rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Marek Ebert má od listopadu nového poradce. Stal se jím dlouholetý telco manažer a někdejí člen představenstva infrastrukturní firmy CETIN Michal Frankl. Ebert to oznámil na sociální síti.
„Jsem rád, že nám v podpoře budování VHCN sítí od listopadu pomůže nová posila, člověk s dlouholetými praktickými zkušenostmi, Michal Frankl,“ informoval.
Podle vyjádření pro Lupu si Ebert Frankla vybral, protože hledal někoho, kdo má bohaté zkušenosti s výstavbou sítí. „Dává mi smysl mít člověka, který bude úřadu přinášet doporučení, jak přistoupit k moderaci odstraňování překážek, podpoře operátorů nebo vyjednávání se státní správou a samosprávou a s politiky,“ vysvětluje Ebert.
Frankl se podle něj už zúčastnil prvních dvou jednání, kde se řešilo pokrytí tzv. bílých míst vysokorychlostním připojením. „Měl by navnímat situaci a v krátné době by měl přijít s návrhy, co by úřad mohl udělat navíc k tomu, co v podpoře výstavby sítí dělá dnes,“ doplňuje předseda Rady ČTÚ.
Michal Frankl byl v 90. letech poslancem za ODS, posléze pracoval na ministerstvu informatiky nebo ve funkci radního ČTÚ. Následně se přesunul do soukromého sektoru a byl členem představenstva operátora O2, odkud se po rozdělení firmy přesunul do CETINu. Tam působil také v představenstvu a na pozici ředitele divize Strategie a podpora podnikání. Ve firmě skončil v roce 2024. V letošním roce se neúspěšně ucházel o post ředitele České televize.