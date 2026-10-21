Čuprová nová AI firma se dostala do elitního programu Microsoftu. Z programátorů prý přestanou být programátoři

Společnost Duvo Tomáše Čupra před pár dny získala novou investici ve výši zhruba 700 milionů korun. Nyní hlásí další úspěch. Dostala se do mezinárodního programu Microsoft Pegasus, v rámci něhož jedna z nejhodnotnějších firem planety podporuje začínající startupy. Program je primárně na pozvánky.
Pegasus je součástí širších aktivit Microsoft for Startups. Jedná se o akcelerační program pro firmy v růstové fázi, které již mají funkční produkt a nyní se snaží růst, škálovat, zvyšovat příjmy a získávat velké korporátní zákazníky.
Duvo bude skrze Pegasus oslovovat enterprise zákazníky. Česká firma už má svůj produkt zalistovaný v Microsoft Marketplace, takže se k němu poměrně jednoduše mohou zákazníci dostat třeba skrze cloud Azure.
Microsoft v rámci programu Pegasus poskytuje napojení na velké klienty, kromě jiného z žebříčku největších podniků Fortune 500.
Program dále zajišťuje přednostní přístup k technologiím Microsoftu, podporu marketingu, prodejní kanály, kredity na cloudové služby a technickou podporu včetně Cloud Solutions Architektů.
Pro Microsoft jsou podobné programy součástí toho, jak si rozšířit množství partnerů a zákazníků využívající jeho cloudový software, a zároveň rozšíření ekosystému. Podobné programy provozují i další velké technologické společnosti.
Duvo je jednou z největších nadějí mezi českými AI firmami. Startup se soustředí na automatizaci provozu firem pomocí AI agentů.
„Koncem roku 2024 jsem stál před softwarovým týmem Rohlíku a vysvětloval jim, že velmi brzy budou programovat bez psaní kódu. Nikdo mi nevěřil,“ uvedl letos v létě Tomáš Čupr na sezení v kancelářích Productboardu.
Čupr nabíhající změny přirovnal svým rozsahem k těm, které postupně přinesl iPhone. „U Rohlíku jsem na začátku musel hodně vysvětlovat, že si lidé budou kupovat potraviny online, nikdo to moc nechápal. Se změnami kolem AI je to podobné. Není jasné, že se bude pracovat zcela jinak, až do doby, než to najednou jasné bude,“ shrnul Čupr.
„Programátor přestane být programátorem a stane se operátorem AI agentů. To může být velmi hodnotná profese, kterou si ve firmě rád nechám,“ doplnil podnikatel.
Čupr v minulosti v AI podnikatel i skrze firmu QuantumSpring zaměřenou na zakázkový vývoj aplikací pomocí umělé inteligence. Společnost nakonec plně ovládl spoluzakladatel. Více jsme psali zde.