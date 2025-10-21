Lupa.cz  »  Czech Digital Group prohrála spor o nové příděly pro velké vysílače v multiplexu 23

Filip Rožánek
Dnes
Televize - divák Autor: Depositphotos

Czech Digital Group nemůže dostat další kmitočtové příděly pro provoz tří vysílačů velkého výkonu, jimiž chtěla vylepšit pokrytí DVB-T2 multiplexu 23. V pondělí o tom definitivně rozhodl Nejvyšší správní soud, který zamítl kasační stížnost operátora proti květnovému rozsudku Městského soudu v Praze.

Spor začal na jaře 2023. Czech Digital Group tehdy požádala Český telekomunikační úřad o udělení individuálních oprávnění pro provozování multiplexu 23 z vysílačů velkého výkonu na stanovištích Sušice (32. kanál), Jeseník (36. kanál) a Plzeň (24. kanál). Úřad však všechny tři žádosti zamítl, protože tyto kanály nejsou součástí vysílací sítě 23 a mohou být využívány jen na základě výběrového řízení. 

ČTÚ také argumentoval, že provozem vysílačů Plzeň, Sušice a Jeseník ze shodné lokality a se shodnými parametry, pouze s jiným rádiovým kanálem, by došlo k duplicitnímu vysílání stejného obsahu na velkém území a znemožnění využití shodného rádiového kanálu v sousedních skupinových přídělech.

Provozovatel vysílačů nejdřív hledal zastání u Městského soudu v Praze, který však žaloby zamítl. Městský soud, stejně jako předtím ČTÚ, dospěl k závěru, že přidání dalších kmitočtů do stávající sítě je podle platných předpisů umožněno pouze pro vysílače malého výkonu, nikoli velkého, jak požadovala společnost.

Nejvyšší správní soud se s tímto výkladem ztotožnil. Většinu námitek Czech Digital Group shodil ze stolu, protože pouze opakovaly argumenty z původní žaloby, aniž by reagovaly na odůvodnění soudu nižší instance. Městský soud podle Nejvyššího správního soudu srozumitelně vysvětlil, proč se některými námitkami Czech Digital Group věcně nezabýval. Byly nadbytečné, neboť žádostem o nová individuální oprávnění nebylo možné vyhovět už jen z toho důvodu, že se týkaly vysílačů velkého výkonu.

Nejvyšší správní soud také zopakoval, že platný technický plán přechodu sice umožňuje pro vysílací síť 23 použít i další kanály, ale výslovně tuto možnost zmiňuje jen pro vysílače malého výkonu. Z toho soud logikou a contrario (výkladem opaku) dovodil, že pro vysílače velkého výkonu tato možnost povolena není.

„Tento výklad navíc šetří zájem na účelném využívání rádiových kmitočtů, neboť umožňuje řešit místní obtíže s příjmem televizního signálu pomocí vysílačů malého výkonu, které nezablokují daný kmitočet na rozsáhlejším území, než je potřeba. Tím umožní dalším provozovatelům vysílacích sítí tento kmitočet využívat v jiných lokalitách,“ konstatoval Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost proto byla zamítnuta a společnosti nebyla přiznána náhrada nákladů řízení.

Stáhněte si v PDF: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve sporu o využití dalšího kmitočtového pásma v rámci stávající vysílací sítě 23

