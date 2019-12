 »  Czechitas mají za sebou první zahraniční kurzy. Po Berlíně chtějí do Mnichova

Jan Beránek

Dostat víc žen do IT. Snaha neziskové organizace Czechitas se posouvá na další úroveň, když poprvé překročila hranice. Na začátku prosince pronikly místní dámy se svým školením pro ženy do berlínského Impact Hubu. Další zastávkou Czechitas v Německu by měl být bavorský Mnichov.

Prvního prosince nejdříve proběhl trénink šesti lokálních lektorů a třetího prosince kurz DataGirls – školení pro 24 dívek v oblasti analýzy dat. Mezi prvními účastnicemi kurzu v Německu se objevily i první dobrovolnice, které chtějí s myšlenkou Czechitas pokračovat i u našich západních sousedů.

Czechitas získaly nedávno víc než šestimilionovou podporu od Googlu. Ta měla pomoci především k expanzi do zahraničí. Projekt chystá na jaro i dlouhodobé kurzy. První tříměsíční projekt se rozjede na začátku příštího roku v Praze a postupně se rozšíří do Brna a Ostravy. Čtvrtletní studium zahrnuje přednášky, cvičení a práci na projektu přímo ve firmě. Cílem je získat praxi a učit se na reálných příkladech.