 »  Dalším avizovaným pořadem chystané Mall.TV je Staňkův sitcom Stylista

Jan Brychta

UVNITŘ VIDEO – Osmidílný komediální seriál chystané internetové televize Mall.TV, jejíž spuštění je avizováno na podzim, chce být nemilosrdným svědectvím o tom, že dělat módu pro Čechy je nevděčná práce, kterou lze zvládat jen s patřičnou dávkou cynismu a nezdolné víry, že jednou se zadařit musí .

Hlavní hrdina, návrhář Artur, je dokonce schopen si připustit, že jeho modely nemusí být dobré, zato musí ladit k ponožkám v sandálech. V seriálu postavu ztvární Petr Vaněk.

Artur přitom není jediným, komu se i na červeném koberci lepí smůla na paty. Zdárně mu sekunduje jeho manažer Boho v podání Michala Kerna. Jeho obchodní činnost popsal scenárista seriálu Luděk Staněk jako prodej hadrů, ve kterých kdyby si Mareš sednul do svého ferrari, tak ho okamžitě zatknou, že auto ukradl .

V hlavní ženské roli se jako reportérka představí Petra Nesvačilová. Seriálovou čtveřici doplňuje Olo, nová slovenská krev českého módního průmyslu ztvárněná Andrejem Polákem.

Stylista

Počet a stopáž epizod: 8 × 11 min

Premiéra: říjen 2018

Artur je nejžádanější stylista v Česku. Perou se o něj všechny módní magazíny a největší hvězdy touží po tom, aby je aspoň jednou oblékl. On je nicméně toho názoru, že celebrity jsou individua bez vkusu a lidem, kteří jsou náhodou týden slavní, nemá smysl říkat, co si mají vzít na sebe. Za pár dní je totiž nikdo nepozná a budou zase chodit v teplákách. Takhle nějak si své místo na výsluní českého šoubyznysu představuje. Skutečnost je taková, že místo aby navrhoval vlastní kolekce, oblíká své klienty do ošklivých šatů, které jsou dílem jiných. A přestože všechny postavy a události nového seriálu Stylista jsou smyšlené, není vyloučeno, že realita českého šoubyznysu je právě taková.

Režie: Jakub Machala

Scénář: Luděk Staněk

Dramaturg: Karel Spěšný

Kamera: Václav Fronk, Michal Bouška

Hudba: Jan Čtvrtník

Hrají: Petr Vaněk, Petra Nesvačilová, Michal Kern, Andrej Polák, Jana Plodková, Barbara Nesvadbová a další

Producent: Milan Kuchynka, Daniel Brogyányi, Kateřina Buzková

Střih: Davil Lorenz, Lucie Plaširybová, Martin Šlégr

Zvuk: Jan Rádr, Jiří Čupr, Josef Mašek, Jakub Johánek

Výprava: Petr Mazura, Lukáš Karásek

Masky: Barbora Černá, Jiřina Vlková

Kostýmy: Kateřina Papežová