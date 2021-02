Daniel Stach a Petr Koubský dostali novinářskou cenu za informování o pandemii

Společnost Ferdinanda Peroutky udělila v pátek 5. února prestižní novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2020 redaktorům Petru Koubskému (Deník N) a Danielu Stachovi (Česká televize). Oba laureáti za sebou mají dlouhodobou činnost v oblasti popularizace vědy. V posledních měsících odvádějí mimořádnou práci při seriózním informovaní o koronavirové pandemii.

Daniel Stach působí v České televizi od roku 2010. Začínal jako redaktor pořadu Hyde Park ČT24 a o dva roky později se stal moderátorem navazující relace Hyde Park Civilizace. Je rovněž členem redakce vědy ČT a průvodcem pořadu Věda 24. „V Hyde Parku Civilizace Daniel mluvil již s třicítkou nositelů Nobelovy ceny a mnoha dalšími významnými osobnostmi vědy i současné společnosti. Zároveň jako první v české historii vedl nepozemský rozhovor s astronautem na oběžné dráze Země,“ říká vedoucí dramaturgyně Hyde Parku Civilizace Gabriela Cihlářová a dodává: „Dana znám od doby, kdy přišel do České televize. Je klíčovým členem vědecké redakce a jsem moc ráda, že zůstal tím bezprostředním a pohodovým ‚klukem‘, který s naprostým zápalem vysvětlí téměř jakékoli složité vědecké téma, ale zároveň je pořád skromný a pokorný.“

Za svou práci byl Daniel Stach oceněn již několikrát. V roce 2016 mu Akademie věd České republiky, jako nejmladšímu laureátovi v historii, udělila medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy, o rok později získal za diskusi v pořadu Hyde Park Civilizace na téma rwandské genocidy Novinářskou cenu. Je držitelem ocenění Novinářská křepelka a v roce 2018 po něm pojmenovali planetku číslo 93256, která obíhá v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem.

„Daniel Stach v posledním roce zaujal i širokou veřejnost tím, že dokázal informovat o aktuálním vývoji srozumitelně, přehledně a zajímavě. Zdánlivou lehkostí si získal pozornost i mnoha těch, kteří do té doby jeho pořady Hyde Park Civilizace nebo Věda 24 neznali a nesledovali. Stala se z něj jedna z nejdůvěryhodnějších osobností veřejnoprávní televize, která dokázala často suplovat ve svém vysvětlování politiky a úředníky, kteří lidem neuměli srozumitelně přiblížit své kroky,“ zdůvodňuje ocenění za Sdružení Ferdinanda Peroutky jeho místopředsedkyně Terezie Kaslová a pokračuje: „Vnímání vědy je dnes i díky Danielu Stachovi na jiné úrovni. Vím o tom své. Nejsem jediná, komu tento nevšední muž již několik let otvírá mnohá okna vědění dokořán. Své hosty zpovídá s pokorou, úctou, noblesou a elegancí. Má dokonalý přehled, přesvědčivě debatuje, má nevídanou schopnost zorientovat se v mnoha tématech od přírodních věd, chemie, medicíny, astronomie až třeba po kvantovou fyziku.“

Petr Koubský vystudoval průmyslovou automatizaci na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde získal titul kandidáta věd v oboru kybernetika a počítačová věda. Napsal a přeložil několik knih o IT, učí na VŠE a FF UK. Pracoval postupně jako programátor, pak v Softwarových novinách, byl šéfredaktorem časopisu Inside, ředitelem iCollege a vydavatelem webového magazínu 067. V Deníku N je redaktorem pro vědu a technologie.

„Je hodně dobře, že Petra Koubského v této těžké době máme, my, naše zneklidněná veřejnost. On totiž není epizodou, vázanou na tuto krizovou situaci. On je a nadlouho zůstane měřítkem čisté a jasné řeči, ze které se v situaci všeobecné nejistoty, neklidu a paniky, může stát politikum prvního řádu,“ píše v laudatiu Petr Pithart. „Mluví a píše, a využívá přitom všechny možnosti české řeči, našeho jazyka. Cizí slova pak jen když jsou nezbytně nutná,“ dodává.

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci a vládní opatření, proběhne faktické předání ceny v Centru současného umění DOX až v dubnu.