Datové centrum u Žižkovské věže se opět rozrostlo, přidány byly další 1,3 MW

České Radiokomunikace opět rozšířily své datové centrum Tower vedle televizní věže v Praze na Žižkově. Kapacita ze oproti předchozímu stavu zvětšila o asi 30 procent. Firma investovala přes 200 milionů korun.
Radiokomunikace zprovoznily další datové sály, reagují tím na poptávku na trhu. Datacentrum Tower má nyní k dispozici přes 630 serverových rozvaděčů. Příkon narostl o dalších 1,3 MW.
“Práce na rozšiřování DC Tower začaly už na podzim minulého roku. V rámci rozšiřování byly přidány tři dieselové agregáty, nová část datového centra se skládá z komerčního sálu s kapacitou až 111 racků a tří privátních sálů s celkovou kapacitou 40 racků a příkony nad 10 kW na rack. Privátní sály umožňují zákazníkům zajistit nejen vyšší fyzickou bezpečnost, ale také mít přímý vliv na své provozní náklady, například díky provozní vyšší teplotě, kterou současné technologie bez problémů zvládají,” informovaly Radiokomunikace.
Největším projektem společnosti je nyní stavba datového centra Gateway na Zbraslavi. První práce začaly nedávno, vznikne objekt s kapacitou 26 MW s možností expanze na 77 až 100 MW (pokud vyjdou plány s takzvanou evropskou AI gigafactory).
Na české poměry velké projekty chystají také VSHosting a MasterDC. První společnost hodlá postavit 20MW datacentrum v severních Čechách a druhá přemění bývalý protiatomový kryt u Brna. V první fáze bude mít čtyři MW s možností expanze na 25 MW.
České Radiokomunikace provozují osm datacenter. Kromě Prahy jsou v Brně, Ostravě, Pardubicích, Zlíně a Lužicích.