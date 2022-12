Datovky vstoupí do nového roku s vícedenní odstávkou

Autor: Ministerstvo vnitra ČR

Datové schránky budou mít na přelomu roku třídenní výpadek. Zcela nedostupné budou od 31. 12. 2022 00:00 hod. do 2. 1. 2023 23:59 hod. Informaci o tom provozovatel postupně rozesílá do jednotlivých datových schránek a je zveřejněna i na webu.





Po dobu výluky nebude možné zprávy přijímat, odesílat, ani se do schránky přihlásit. A omezení budou platit i mimo systém datových schránek. Nedostupné budou některé služby Czech POINTu. V rámci CzechPOINT@home na Portálu veřejné správy nepůjde požádat o výpis z rejstříku trestů do datové schránky ani výpis bodového hodnocení řidiče. Na kontaktních místech veřejné správy nezažádáte o zřízení, resp. znepřístupnění datové schránky, a fungovat nebude ani služba autorizované konverze s možností zaslání do datovky.





V době odstávky nebude možné uveřejnit žádné dokumenty v Registru smluv a na Portálu veřejné smlouvy. A zapovězeno bude formulářové podání, které pro ověření totožnosti žadatele využívají přihlašovací údaje do datové schránky uživatele (například portály Finanční správy nebo České správy sociálního zabezpečení).

Provozovatel nutnost vícedenní odstávky vysvětluje obnovou technologické infrastruktury a související migrací dat. A v jejím průběhu doporučuje komunikaci s úřady e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem.