Dejte jméno nejrychlejšímu superpočítači v ČR, v Ostravě pořádají soutěž

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě začalo hledat jméno pro nový superpočítač, který bude instalován v roce 2021. Jde o stroj s výkonem 15,2 petaFLOPS, který je součástí evropské sítě EuroHPC a který poběží na AMD a Nvidii. Na Lupě jsme o tomto nejvýkonnějším HPC v Česku a jednom z nejvýkonnějších v Evropě před pár dny psali.

V Ostravě je pojmenování nových superpočítačů tradicí. Jména navrhuje široká veřejnost, posléze je vybráno to nejlepší. Poslední stroj dodaný firmou Atos dostal jméno Barbora. I tentokrát se do navrhování pojmenování může připojit každý, vyhlášena na to byla soutěž. Každý účastník může poslat maximálně tři různé návrhy jména, nejpozději do 15. prosince. Pravidla jsou zde (PDF).

Nové HPC do Ostravy na základě veřejného tendru dodá Hewlett Packard Enterprise. Ta s IT4Innovations rozjela soutěž. Autoři nejlepších jmen pro superpočítač mohou vyhrát serverový hardware HPE.

Cena chystaného superpočítače vyjde na 14,86 milionu eur, 35 procent nákladů hradí evropský podnik EuroHPC. Provozní náklady mezi roky 2021 až 2025 se počítají na 14 milionů eur.

Teoretický výkon 15,2 petaFLOPS výrazně překonává dva petaFLOPS, které má nyní nejvýkonnější ostravský model Salomon. Detailní technické parametry nejsou k dispozici. Kromě procesorů AMD se ale postaví také akcelerační část, kde budou servery HPE Apollo 6500 s 560 grafickými kartami Nvidia A100 Tensor Core (až 175 petaFLOPS pro AI). Na propojení se využije Nvidia Mellanox HDR 200 Gb/s InfiniBand.

Základní technické údaje jsou následující: