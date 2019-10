Filip Rožánek

V digitálním multiplexu 4 a v Regionální síti 7 se objeví nová stanice s názvem Televize přes anténu. Provozovat ji bude přímo operátor obou sítí, společnost Digital Broadcasting. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jí udělila licenci k programu „informačně zábavního charakteru“.

Licence pro zemské digitální vysílání je platná 12 let. Podle dříve zveřejněných informací by se měla stanice věnovat přechodu na DVB-T2 a odstartovat by měla během několika týdnů od udělení licence.