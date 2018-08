 »  Digital Broadsasting hlásí výluky DVB-T vysílání na příští týden

Jan Brychta

V pondělí 27. srpna se na odstávku vysílání celoplošného DVB-T multiplexu 4 a regionální sítě 7 musí z důvodu servisních prací na vysílací technologii připravit obyvatelé Trutnova. Výluka vysílače Šibeniční vrch by na kanále 45 měla trvat od 10 do 13 hodin. V úterý pak údržbová přestávka postihne lokalitu Prachatice Křeplice na kanále 56 .

Ve středu 29. srpna vynechají tyto dvě sítě od 9 do 12 hodin na kanále 56 z příbramského vysílače u Hvězdárny a na kanále 45 z jesenického Studničního vrchu. Od jedné do tří pak proběhne odstávka na jesenickém Zlatém Chlumu. Poslední srpnový den se pak od deseti do jedné odmlčí mezi desátou a jednou hodinou vysílač Varnsdorf město.

Samotná regionální síť 7, vysílající HD programy České televize, pak bude mít odstávku i ve středu 29. srpna od devíti do dvanácti na kanále 47 z vsetínské Lysé hory a na kanále 38 z příbramské Hvězdárny.