 »  Dnes v poledne ukončí své vysílání dětská stanice Tuty, důvody konce jsou "ekonomické"

Jan Brychta

Dětská televize Tuty dnes rozeslala svým partnerům dopis, kterým oznamuje ukončení činnosti. Konkrétně uvádí, že dne 12. března dochází ve 12 hodin k ukončení vysílání naší televizní stanice pro děti a mládež Tuty TV . Informaci potvrdil serveru DigiZone obchodní ředitel stanice Pavel Bouček, podle něhož dojde k vypnutí dnes v poledne „na 99 procent“.

Stanici opustil její původní investor a managementu se nepovedlo navázat novou spolupráci. Údajně měli zástupci Tuty jednat třeba se společností Active (dříve Lagardere Active), která provozuje mimo jiné dětské rádio Pigy. Po definitivním vypnutí a ukončení spolupráce s obchodními partnery je ale případný restart značky Tuty víceméně vyloučen, uvedl pro DigiZone Bouček.

Stanice zahájila vysílání v červnu 2017 a vysílala denně v rozmezí od půl šesté dáno do deseti hodin večer. Převážnou část programu tvořily zahraniční animované seriály, ale produkovala i vlastní lifestylové pořady pro mládež. V cílové skupině diváků ve věku od čtyř do čtrnácti let dosahovala podíl jednoho procenta na sledovanosti