 »  Poslední krok: reformu copyrightu s články 11 a 13 projednají europoslanci 26. března

Chystanou reformu autorského práva v Evropské unii čeká poslední krok k tomu, aby byla schválena. Rozprava na plenárním zasedání Evropského parlamentu proběhne 26. března, informovala na Twitteru europoslankyně za německou Pirátskou stranu Julia Reda.

Ve stejný den, nebo o den později, se dá očekávat také konečné hlasování europoslanců. Jde o poslední možnost, jak by se ještě nová směrnice mohla změnit. Poslanci ji mohou zcela odmítnout, nebo v ní prosadit změny.

The plenary debate on the #copyright reform is announced for 26 March! That means we can expect the final vote to take place on 26 or 27 March, I will keep you in the loop. #SaveYourInternet #Article11 #Article13