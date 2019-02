 »  Jak přistřihnout křídla Facebooku a Googlu

Paralela se SEO není vůbec náhodná. Není to tak dávno, co se online média mohla přetrhnout, aby svůj obsah co nejlépe optimalizovala pro Google. A po nástupu sociálních médií se velmi podobně snažila optimalizovat články a titulky pro sdílení na sociálních sítích – hlavně na Facebooku. Obě platformy si také novináře dlouho předcházely, lákaly na výhodné podmínky, nabízely pomocnou ruku a nové nástroje, jak obsah uživatelům doručit. Jenže jim šlo především o jejich vlastní uživatele, ne čtenáře či diváky médií.

Výnosy z této reklamy si server se Seznamem v určitém poměru dělí. Na první pohled to vypadá jako ona kýžená win-win situace – Seznam dostane na hlavní stránku zajímavý (a klikaný) obsah, kasíruje za to část peněz ze zobrazené reklamy a získává data o tom, jaká témata uživatele zajímají. Partnerský server se zase může těšit ze zvýšené návštěvnosti a nových příjmů. V českých vydavatelstvích se tak kromě optimalizace pro vyhledávače (SEO) začalo optimalizovat také pro Seznam a řada specialistů se snaží odhadnout, jaká témata a titulky mají největší šanci se do boxu dostat.

Autorské právo na internetu potřebuje změnu. To je asi tak jediné, na čem se zastánci a odpůrci připravované směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu jakž takž shodnou. V pondělí začalo jedno z posledních klíčových jednání, které má určit definitivní osud regulace. První den tzv. trialogu rozhodnutí nepřinesl , v úterý a potenciálně ve středu má vyjednávání dále pokračovat. Největší spory se dále vedou o kontroverzním článku 13, který má dát webům umožňujícím nahrávání uživatelského obsahu přímou odpovědnost za to, co na ně lidé uploadují.

Když se dnes čeští vydavatelé mohou přetrhnout, aby se Seznamem uzavřeli výhodné partnerství, riskují do budoucna opakování stejných chyb, kterých se dopustili s Googlem a Facebookem. Také Seznam může po „období námluv“ začít postupně utahovat šrouby a původně výhodné podmínky měnit tak, aby byly výhodnější pro něj a méně pro vydavatele. Přílišná závislost na dávkách návštěvnosti z jednoho zdroje se pak médiím nemusí vyplatit.

Jak se krotí monopol

Ale zpět k článku 11, jehož prostřednictvím se vydavatelé pokoušejí omezit sílu Googlu a Facebooku. Jeden z důvodů, proč jejich snaha naráží na takový odpor, je podle mého názoru to, že si vybrali zcela nevhodný nástroj. „Kladivem na platformy“ se má stát autorské právo, které ale s jádrem problému přímo nesouvisí. „V návrhu reformy autorského práva vlastně nejde o autorské, ale kartelové právo,“ konstatoval v průběhu parlamentního semináře také Vladan Rámiš. Nevědomky tak předeslal podle mého názoru přelomové rozhodnutí německého antimonopolního úřadu, které Bundeskartellamt zveřejnil jen dva dny po akci v české sněmovně.

Německý úřad po dlouhém zkoumání konstatoval, že Facebook zneužívá své dominantní postavení na trhu a musí změnit své podmínky i praxi. Bez dobrovolného souhlasu uživatelů nesmí sbírat a propojovat data o jejich chování získaná z jiných služeb – například z WhatsApp, Instagramu nebo ze sledovacích prvků na webových stránkách. Problematický je podle úřadu rozsah sběru dat a jejich propojování a využívání. A ačkoli uživatelům nehrozí přímá finanční škoda, zásadní újmu jim působí ztráta kontroly nad tím, jak jsou využívány jejich osobní údaje. Tato data přitom mají pro Facebook velký ekonomický význam a dávají mu jasnou konkurenční výhodu, konstatoval úřad. Jeho verdikt míří přímo do srdce obchodního modelu Facebooku a podobné námitky by hlídač hospodářské soutěže patrně mohl mít i ke Googlu.

Rozhodnutí se týká samozřejmě jen německého trhu a není zatím pravomocné – Facebook se proti němu podle svého vyjádření s největší pravděpodobností odvolá. Přesto myslím ukazuje, že lze příliš velkou moc velkých platforem usměrňovat za použití stávajících antimonopolních pravidel a není třeba vymýšlet krkolomné konstrukce měnící principy autorského práva v Evropě.

Článek 13 a kompromis

Zatímco u článku 11 se ve finále debatuje hlavně o tom, jak dlouhé (nebo krátké) úryvky textů ještě nebudou autorským právem chráněny, u článku 13 je situace o poznání dramatičtější. Nějakou dobu to vypadalo, že kvůli němu směrnice buď spadne celá pod stůl, nebo z ní sporný článek úplně vypadne. V pátek 8. února ale přišel na svět kompromisní návrh, na kterém se shodly dvě významné země: Německo a Francie.

Připomeňme, že článek 13 má přenést odpovědnost za případný pirátský obsah nahrávaný uživateli na provozovatele webů, kteří jejich upload umožní. V praxi by tak zřejmě vedl k tomu, že by weby musely skenovat všechny uploadované soubory a zjišťovat, jestli k nim mají licence. Vzhledem k tomu, že takové skenovací systémy jsou poměrně nákladné (příkladem je např. Content ID na YouTube) a nedávají zdaleka stoprocentní výsledky, vedlo by to buď k zániku řady takových webů, nebo k velmi přísnému schvalování, co je a co není možné nahrát. Dnes systém funguje tak, že provozovatelé mají povinnost mazat to, na co je držitelé práv upozorní. Pirátské soubory se ale po smazání často velmi brzy objeví na webu znovu. Podle návrhu by ale provozovatelé museli zajistit, aby se už na jejich serveru znovu neobjevila (tzv. princip Notice and Stay Down). A to bez preventivního filtrování nejde.

Něměcko-francouzský kompromis, který schválili také zástupci většiny členských států EU, přinesl do článku 13 zejména výjimku pro malé provozovatele, na kterou by ale nejspíš dosáhlo jen velmi málo firem. Musely by totiž splnit tři podmínky: být na trhu méně než 3 roky, mít roční obrat pod 10 milionů eur a obsluhovat méně než 5 milionů unikátních návštěvníků za měsíc. Jde tak spíše o kosmetickou změnu, která v praxi nebude mít příliš velký vliv.

I v případě článku 13 přitom jde držitelům práv hlavně o to, aby provozovatele služeb přiměli dělit se s nimi o zisky, které jim plynou z toho, že umožňují uploadování pirátského obsahu. Snad na každé tuzemské debatě zaznívá příklad serveru Uloz.to, který kromě příjmů z reklamy vydělává také na poplatcích za rychlejší stahování. Leitmotivem diskuse také vždy je to, že hlavním problémem je špatná vymahatelnost autorského práva u soudů. Místo řešení podstaty problému ale nakonec máme na stole kontroverzní článek 13, s jehož kompromisní podobou není spokojený snad vůbec nikdo.

Co bude dál? Pokud trialog skončí dohodou na konečném textu, bude návrh směrnice ještě definitivně schvalovat Rada EU, složená ze zástupců členských států. A nakonec musí o regulaci hlasovat ještě Evropský parlament. Pokud bude směrnice přijata, čekala by ji pak implementace do zákonů členských států EU. Jaká „vylepšení“ by ji čekala v českém parlamentu, to se zatím raději neodvažuji ani odhadovat.