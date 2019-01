 »  Myšák Mickey už brzy zdarma. Kam se za devět let posunul svět Public Domain?

Od počátku poslední velké finanční krize uplynulo deset let. Pokud se zaměříme na to pozitivnější, je dobře, že nabourala mnoho ekonomických a politických dogmat a ukázala mnoha lidem, že jiný svět je možný a dává smysl se o různé změny pokoušet.

Z té doby pochází i Public Domain Manifesto, manifest o volných autorských dílech vytvořený v rámci sítě Communia, která sdružuje veřejné instituce či nevládní organizace zabývající se problematikou autorských práv zejména ve vztahu k digitálním technologiím. Manifest má velký podíl na mentálním posunu ve vztahu k autorsky chráněným dílům, které jsou součástí společného kulturního dědictví. Dne 25. ledna oslaví Manifest deváté výročí od svého zveřejnění.

Manifest reagoval na dlouhodobou nespokojenost s copyrightovým utahováním šroubů, zejména prodlužováním doby ochrany. V roce 2009 bylo v EU navrženo prodloužení ochrany hudebních nahrávek z 50 na 70 let (a v roce 2011 schváleno); v USA byla o deset let dříve o dvacet let prodloužena copyrightová ochrana na dobu 50 let po smrti autora, respektive 95 let od vzniku díla pro zábavní průmysl.

Na okraj: smutně vtipné bylo, že hlavní lobbista za upevnění copyrightu, společnost Walt Disney, pro své produkty často využívá postav z veřejných volně dostupných kulturních statků, tedy Public Domain – Pocahontas, Sněhurka a sedm trpaslíků…

Autorská ochrana je výjimkou

Manifest jak shrnul, tak podpořil zájem autorů i uživatelů o režim sdíleného, společného, nekomerčního přístupu k nehmotným výsledkům tvůrčí činnosti. Definoval obecné principy, jako že volná díla jsou přirozeným stavem, autorská ochrana je výjimka, že dílo, které se jednou stane volným, jím také musí zůstat, že je třeba bránit omezování využívání volných děl a otevřít možnosti autorům dávat díla volně k dispozici, nebo že je třeba hledat rovnováhu mezi zájmy autorů a zájmy veřejnosti při stanovování délky ochrany díla.

Na tyto principy pak navazuje řada doporučení, jak je třeba oblast autorských práv zejména s ohledem na volná díla reformovat.

Volná díla, či jinak díla v Public Domain, představují dva základní typy děl:

Díla po uplynutí autorskoprávní ochrany

Díla vyňatá ze zákonné autorskoprávní ochrany

Do Public Domain se pak často řadí i díla, kde autoři dobrovolně omezili či vyloučili svá autorská práva a dali tak své dílo více či méně volně k dispozici.

Reforma autorského práva v EU

Oněch devět let od publikace Manifestu bylo dobou rychlých změn i zásadních přenastavení v oblasti autorských práv. Především, nikdo si už nedovolil navrhnout další prodloužení zákonné doby copyrightu (i když se to v USA čekalo). Na druhou stranu i dnes je třeba dávat pozor na legislativní návrhy, které by do budoucna mohly významně omezit přístup k autorským dílům.

Aktuálně je dojednávána směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu, která přináší zásadní reformu v oblasti autorského práva v EU. Na jednu stranu je směrnice vstřícným krokem právě k volnému užívání některých děl. Ve své poslední verzi dokonce operuje přímo s pojmem Public Domain. Kromě jiného by například měla upravit, aby reprodukce jednou volných děl byly jednou provždy vyjmuty z ochrany. Obsahuje také třeba ustanovení, která mají komplexně řešit problematiku digitalizace děl v knihovnách či muzeích nebo využívání děl, která nejsou dostupná na trhu nebo jsou tzv. osiřelá.