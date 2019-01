 »  Google v rámci kampaně proti reformě copyrightu mění výsledky vyhledávání

David Slížek

Pokud se vám v posledních dnech v Googlu zobrazují výsledky vyhledávání v nezvyklé podobě, není chyba na vašem přijímači. V poslední fázi boje o podobu reformy autorského práva v EU vytáhl vyhledávač novou kartu: části evropských uživatelů zobrazuje výsledky hledání v novinových zprávách bez titulků, úryvků perexů či perexových obrázků. V Česku na to upozornil Deník N (paywall), v zahraničí například Search Engine Land.

Google změnu oficiálně vydává za experiment, který má ukázat, „jaký by byl dopad projednávané směrnice na uživatele a vydavatele.“ Součástí směrnice je totiž kromě kontroverzního článku 13 také článek 11, který dává vydavatelům právo výlučně rozhodovat o tom, kde a jak se jejich texty online zobrazí.

Mohli by tedy například vyžadovat licenční poplatky od vyhledávačů, které ve výsledcích hledání zobrazují s odkazy na články také jejich úryvky, nebo od sociálních sítí, na kterých uživatelé odkazy na média sdílí. Zatím není rozhodnuto, jak dlouhé úryvky textů by byly z autorských práv vyjmuty a daly by se používat bez licence (mohly by to být celé věty, nebo třeba jen několik jednotlivých slov). Platit za odkazy, které médiím přinášejí návštěvnost, se ale vyhledávačům logicky nechce.

Google ve svém současném „experimentu“ ukazuje extrémní variantu, kam spor s největší pravděpodobností nikdy nedojde. Skutečností by se mohla stát v případě, kdy by byla schválena nejpřísnější možná verze směrnice, vyhledávač by se nedohodl na podmínkách s žádným vydavatelem a zároveň by se žádný vydavatel svých autorských práv nevzdal nebo neposkytl své texty vyhledávačům zdarma.

Google vypustil také další informaci: podle agentury Bloomberg zvažuje, že by v případě schválení směrnice v Evropě vypnul svou službu Zprávy Google (Google News). Podobně se zachoval ve Španělsku, kde v roce 2014 prošla podobná úprava autorského práva. Ať už to dopadne jakkoli, i tuto informaci je momentálně dobré vnímat zejména jako součást PR strategie.