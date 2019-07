 »  Do projektu FENIX se připojili dva noví provideři, celkově už jich je pětadvacet

Jan Sedlák

Projekt FENIX, který vznikl v peeringovém uzlu NIX.CZ v roce 2013 jako reakce na rozsáhlé DDoS útoky, se rozšířil o dva nové členy. Nově se k němu připojili operátoři Internext 2000 (internet a IPTV ve Zlíně a dalších městech, serverhosting) a WIA (internet zejména pro firmy, nový majitel telco sekce Casablanky). FENIX se tak dostal na aktuálních 25 členů.

Český NIX.CZ se nedávno spojil se slovenským NIX.SK a FENIX je tak dostupný také providerům ze Slovenska. Zájemci musí být připojení do dvou lokalit a jedna z nich musí být v Česku. O vstup do FENIXe má ze Slovenska v současné době zájem jeden hráč. Pravidla pro připojení do projektu jsou zde.