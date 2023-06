Dokumentární stanice sledují spíš muži, lákají válečná témata

Autor: National Geographic

Čeští televizní diváci mají na výběr z přibližně dvaceti dokumentárních kanálů. Většina z nich je placená, například Animal Planet, Discovery, National Geographic nebo Viasat Nature. Naopak stanici Prima Zoom zájemci naladí také bezplatně v DVB-T2.





Z celkového času, který Češi ve věku 15–69 let tráví sledováním televize, připadají na dokumentární pořady 4 %. Do oficiálního elektronického měření sledovanosti je zapojeno šest dokumentárních stanic, které usilují o pozornost zadavatelů reklamy.





Volně šířená stanice Prima Zoom má měsíční zásah 2,7 milionu diváků, kteří se na její vysílání dívali alespoň tři minuty v kuse. CS Mystery měsíčně osloví přes 600 tisíc diváků ve věku 15–69 let. Zásah National Geographic je v průměru měsíčně přes 400 tisíc diváků.

Podle analýzy společnosti Atmedia, která dokumentární kanály zastupuje, se na takové programy dívají víc muži než ženy. Zatímco muži ve věku 15–69 let věnují dokumentárním pořadům 5 % času stráveného před televizními obrazovkami, u žen jsou to 3 %.

U většiny dokumentárních stanic tvoří muži ve věku 25–54 let zhruba jednu třetinu všech diváků ve věku 15–69 let, ovšem u některých kanálů je tento podíl mnohem vyšší. Příkladem může být Discovery Channel, který ze 70 % sledují právě muži ve věku 25–54 let. Další zhruba jednu třetinu diváků dokumentárních televizních stanic pak tvoří muži ve věku 55–69 let.

Některá témata jsou mezi televizními diváky oblíbená napříč dokumentárními kanály. „Diváci dokumentárních stanic často vyhledávají pořady o 2. světové válce. Ať už se tyto pořady věnují konkrétním bitvám, historickým osobnostem nebo jiným tématům, patří k nejsledovanějším vůbec,“ uvádí Pavel Müller, šéf výzkumu ve společnosti Atmedia.

Pořady o druhé světové válce patří k nejsledovanějším pořadům například na televizních stanicích National Geographic nebo CS History. Dalším příkladem úspěšného formátu jsou dokumentární reality show, které vysílají například televizní stanice Spektrum nebo Discovery Channel.